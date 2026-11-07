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Erzurum'da Kuytul protestosuna biber gazlı müdahale çok sayıda gözaltıyla sonuçlandı

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Erzurum'da Kuytul protestosuna biber gazlı müdahale çok sayıda gözaltıyla sonuçlandı Haber Videosunu İzle
Erzurum'da Kuytul protestosuna biber gazlı müdahale çok sayıda gözaltıyla sonuçlandı
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Erzurum'da Alparslan Kuytul'un Dumlu Cezaevi'ndeki tutukluluğunu protesto için toplanan grup, izinsiz yürüyüşe polisin biber gazıyla müdahalesiyle karşılaştı. Müdahalede polise direndiği belirtilen çok sayıda kişi gözaltına alındı, kent merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı.

(ERZURUM)- Erzurum'da, Alparslan Kuytul'un tutukluluğunu protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahalede çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Kuytul'un Erzurum Dumlu Cezaevi'nde tutuklu bulunmasını protesto etmek isteyen bir grup, kent merkezindeki Lala Paşa Camisi yakınlarında toplandı. Pankart açan grup, buradan yürüyüş yapmak istedi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yürüyüşün izinsiz olduğunu belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Grubun yürüyüş yapmak istemesi üzerine polis biber gazıyla müdahale etti.

Müdahale sırasında polise direndiği belirtilen çok sayıda kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın ardından kent merkezinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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