Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Priştine'de kadın cinayetleri protestosunda adalet ve hükümet binalarına boya atıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Priştine'de kadın cinayetlerine karşı yüzlerce kişi, Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifi çağrısıyla protesto düzenledi. Göstericiler adalet ve hükümet binalarına kırmızı boya ve sis bombası attı; 49 yaşındaki kadının öldürülmesinin ardından Meclis soruşturma komisyonu kurdu.

Kosova'da kadın cinayetlerinin önlenmesi için somut tedbirler alınması talebiyle başkent Priştine'de protesto düzenlendi.

"Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifi" çağrısıyla ve "Kadın cinayetleri ulusal acil durum olarak ele alınsın" sloganıyla yüzlerce gösterici, Priştine'nin merkezinde bir araya geldi.

Göstericiler, Kosova makamlarından kadın cinayetlerini önlemek için somut adımlar atılmasını istedi.

Adalet ve güvenlikten sorumlu kurumlar ile hükümet binasına doğru yürüyen göstericiler, bu binalara kırmızı boya ve sis bombası attı.

Kurumların kadına yönelik şiddet vakalarını ele alış biçimine tepki gösteren göstericiler, olaylardaki sorumluların araştırılmasını ve görevlerini yerine getirmeyen yetkililer hakkında tedbir alınmasını talep etti.

Göstericiler, talepleri karşılanana kadar gösteri düzenlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Son olarak, Kosova'nın batısındaki İpek kentinde 25 Ekim'de 49 yaşındaki Arlinda Zekaj kayınbiraderi tarafından öldürülmüştü.

Zekaj'ın öldürülmeden üç gün önce başsavcılığa sunduğu dilekçede, yetkililerin sorumluluğu birbirlerine attığını, bu nedenle hayatına yönelik tehlikenin devam ettiğini ifade ettiğine ilişkin haberler yerel basında yer almış, bu durum kamuoyunda tepki çekmişti.

Kosova Meclisi, Zekaj'ın öldürülmesinin ardından 26 Ekim'de olağanüstü toplanarak olayda kurumsal sorumluluk olup olmadığını araştırmak üzere bir Meclis soruşturma komisyonu kurdu.

Kaynak: AA
Zonguldak'ta istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada

Felaket anlarının görüntüsü günler sonra ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak'ta kritik karar! 4 bin YBŞ mensubu orduya katılıyor

Komşuda dengeleri değiştirecek adım! 4 bin terörist orduya katılıyor
İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek

Saat verildi! İstanbul'da 12 ilçe bir anda kararacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu! AK Partili vekilin mutlu günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Kanalizasyon çalışmasında toprak göçtü! 1 işçi hayatını kaybetti

Kanalizasyon çalışmasında facia! 1 işçi can verdi
Özgür Özel'den çok konuşulacak 'İBB' çıkışı: Yakarım kendimi

Özgür Özel'den çok konuşulacak "İBB" çıkışı: Yakacağım kendimi
Bodrum'da kırmızı ışıkta motokuryeyi darp ettiler! İki saldırgana 360 bin lira ceza

Kırmızı ışıkta kuryeyi yere serdiler! Faturası ağır oldu
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştu

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kızları için bir araya geldi