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CHP'li Karaoba, madenci bareti ve çocuk adları yazılı tişörtle protesto etti

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CHP'li Karaoba, madenci bareti ve çocuk adları yazılı tişörtle protesto etti Haber Videosunu İzle
CHP'li Karaoba, madenci bareti ve çocuk adları yazılı tişörtle protesto etti
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 bütçesini görüşmek için toplandı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, çocuk isimlerinin yer aldığı tişört ve madenci baretiyle salonda protesto yaptı; Bakan Işıkhan'a tepkiler dile getirildi.

Haber: Ogün Akkaya - Batuhan Dükel

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini görüşmek için toplandı. Görüşmeler başlamadan önce CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, çocuk ve madenci ölümlerine dikkati çekti. Üzerinde 2026 - 2027 eğitim öğretim döneminde yaşamını yitiren çocukların isimlerinin yer aldığı tişört giyen Karaoba, elinde ise sarı madenci bareti taşıdı. Karaoba, "'Fıtrat' deyip bu işin içinden çıkanlara sesleniyoruz. Sayın Bakan'ı protesto ediyorum. Ölen madencilerin cenazesinde kendilerinden hiçbir bürokrat yoktu. Yazıklar olsun bu bütçeyi artıranlara" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, bütçe görüşmelerinin yapıldığı salona üzerinde 2025 - 2026 eğitim öğretim yılında hayatını kaybeden çocuklarının isimlerinin yer aldığı tişörtle geldi.

Aynı zamanda elinde sarı madenci bareketi bulunan Karaoba, "Bütçeler dört kat artıyor ama ölümler de o kadar artıyor. On gün önce maden kazası oldu. Emekli olan kişi çocukları için o madene indi ve öldü. 'Fıtrat' deyip bu işin içinden çıkanlara sesleniyoruz. Sayın Bakan'ı protesto ediyorum. Ölen madencilerin cenazesinde kendilerinden hiçbir bürokrat yoktu. Yazıklar olsun bu bütçeyi artıranlara. Bakan geldiğinde de bu tişörtü kendisine göstereceğim" dedi.

CHP milletvekilleri üzerinde, "Bütçeye sığamayan 17 yıl bir ömre nasıl sığsın", "1 güne 17-20 yıl fark adil mi?", "Emeklilikte büyük adaletsizlik" yazılı dövizler taşıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Plan ve Bütçe Salonu'na geldiğinde ise muhalefet milletvekilleri Bakan Işıkhan'a tepkilerini dile getirdi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bakan Işıkhan'a "İnsanlar hala madenlerde ölüyor Sayın Bakan. Meclis araştırma raporu tuğla gibi. Bu insanlar hala niye ölüyor?" diye seslendi.

Bakan Işıkhan ise milletvekillerini, "Hayırlı sabahlar" diyerek karşıladı.

Kaynak: ANKA
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