Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?

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İstanbul Barosu Genel Kurulunda dikkat çeken bir protesto yaşandı. 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in babası Yunus Dinç, kızının ölümüne ilişkin yürütülen yargı sürecinde yeterli destek görmediklerini belirterek baro yönetimine tepki gösterdi. Genel kurulda sesini yükselten Dinç, İstanbul Barosu'nun kızının davasında neden yer almadığını sorguladı.

"14 YAŞINDAKİ KIZIM ÖLDÜRÜLDÜ"

Acılı baba, protestosu sırasında şu ifadeleri kullandı: "14 yaşındaki kızım öldürüldü. Niye kızımın davasında yoksunuz? İstanbul Barosu benim kızımın davasında nerede?"

Dinç'in sözleri, kızının ölümünün ardından sürdürdüğü adalet mücadelesini bir kez daha gündeme taşıdı.

IŞIL ÖYKÜ DİNÇ OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, 18 Mayıs 2025'te İstanbul'un Pendik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından sürücü olduğunu beyan eden Ömer Faruk Ballı hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı. Tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen Ballı'nın tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.

AİLENİN ADALET MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Dinç ailesi, kazanın ardından direksiyon başındaki kişinin kimliğine ilişkin şüphelerini dile getirerek olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyor. Kızlarının ölümünden sorumlu olanların adalet önünde hesap vermesini isteyen aile, İstanbul Barosu Genel Kurulundaki protestoyla davaya destek çağrısını yineledi.

İSTANBUL BAROSUNDA KABOĞLU DAHİL 9 ADAY YARIŞIYOR

İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Dün yapılan genel kurul görüşmelerinin ardından avukatlar, bugün yeni başkan ve yönetim organlarını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Mevcut Başkan Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'nun yeniden aday olduğu seçimlerde toplam 9 isim yarışıyor.

KABOĞLU'NUN KARŞISINDA ESKİ BAŞKAN KOCASAKAL DA VAR

2024 yılında İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen İbrahim Özden Kaboğlu, Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olarak yeniden göreve talip oldu. Daha önce üç dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Prof. Dr. Ümit Kocasakal ise Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı'nın ortak adayı olarak yarışa katıldı.

Seçimde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi'nin ortak adayı Hasan Kılıç da başkanlık için mücadele ediyor.

İŞTE İSTANBUL BAROSU BAŞKAN ADAYLARI

Başkanlık için yarışan diğer isimler ise Avukat Hakları Grubu'ndan Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Arife Gökkaya Dinç, Cumhuriyet Avukatları Grubu'ndan Atakan Adem Selanik, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'ndan Salih Uçar ve İstanbul Avukatlar Birliği Grubu'ndan Metin Üraçin oldu. Gülbeyaz Karadeniz de bağımsız aday olarak seçime katıldı.

YENİ BAŞKAN BUGÜN BELLİ OLACAK

25 Ekim Pazar günü saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle İstanbul Barosunun 2026-2028 döneminde görev yapacak başkanı ve yönetim organları belirlenecek.

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