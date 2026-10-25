Roma'ya sıçrayan protestolarda tarihi Kolezyum işgal edildi! Zarar bilinmiyor

İtalya’da 24 Ekim Cumartesi günü Roma, Milano, Torino, Bologna ve Floransa başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokağa çıktı. Roma’daki gösteriler sırasında dünyaca ünlü Kolezyum kısa süreliğine protestocuların eline geçti.

“İTALYA SAVAŞTAN ÇEKİLSİN” YÜRÜYÜŞÜ

İtalyan basınına göre göstericiler; savaş, yeniden silahlanma, artan yaşam maliyetleri, düşük maaşlar ve göçmenlerin tutulduğu geri gönderme merkezlerine tepki gösterdi. Roma’da “İtalya savaştan çekilsin” sloganıyla düzenlenen izinli yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’ndan başladı. Yürüyüşün sona ermesinin ardından aralarında çok sayıda lise öğrencisinin de bulunduğu bir grup, belirlenen güzergahın dışına çıkarak Kolezyum’a yöneldi.

TURNİKELERİ AŞIP İÇERİ GİRDİLER

İl Giornale gazetesinin haberine göre akşamüstü saatlerinde polisin kurduğu barikata rağmen girişleri zorlayan göstericiler, turnikeleri aşarak Kolezyum’a girdi. Göstericilerin turistlerin normalde gezdiği alana ulaştığı, bazı protestocuların diğerlerine “Hiçbir şeye dokunmayın, hiçbir şeyi kırmayın” diye seslendiği aktarıldı. Güvenlik personeli ve polisin müdahalesiyle göstericiler alandan çıkarıldı.

“HASAR YA DA YARALANMA YOK”

İtalya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı göstericilerin Kolezyum Arkeoloji Parkı’na “ani ve geçici bir baskın” düzenlediği belirtildi. Açıklamada, “Şu an itibarıyla hasar ya da yaralanma bulunmuyor” ifadesine yer verildi. Kültür Bakanı Alessandro Giuli’nin gelişmeleri İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile doğrudan temas halinde takip ettiği bildirildi.

ROMA’DA 96 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Roma’da 200'den fazla kişinin kimlik tespiti yapılırken, 96 kişi emniyete götürüldü. Başkentte lüks mağazaların bulunduğu caddelerdeki iş yerlerinin vitrinlerini önceden tahta panellerle kapattığı öğrenildi.

TORİNO’DA MELONİ’NİN FOTOĞRAFINI YAKTILAR

Protestolar ülkenin diğer kentlerinde de gerginliğe neden oldu. Torino’da göstericilerin polise yanıcı ve patlayıcı maddeler atması üzerine polis 3 kez müdahale etti. Göstericiler, Castello Meydanı’nda Başbakan Giorgia Meloni’nin büyük bir fotoğrafını yaktı. Bologna’da yaklaşık bin kişinin toplandığı Neptün Meydanı’nda göstericilerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı, bazı göstericilerin yaralandığı bildirildi. Milano’da ise bin 400'den fazla güvenlik görevlisi görevlendirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI: DEVLETİN YANITI HEMEN GELECEK

Protestolar, Milano’da 17 Ekim’de yaşanan çatışma ve yağma olaylarının ardından “17 Ekim Hareketi” adlı grubun çağrısıyla düzenlendi. İçişleri Bakanı Piantedosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dokunulmaz bölgeler olmayacak ve devletin yanıtı hemen gelecek” dedi. Piantedosi, hareketin organizatörü olduğu öne sürülen 30 yaşındaki bir kişinin “terör amaçlı suç işlemeye tahrik” şüphesiyle soruşturma kapsamına alındığını açıkladı. Başta Lombardiya bölgesi olmak üzere 150'den fazla adreste arama yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı