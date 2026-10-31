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Fenerbahçe Göztepe'ye 2-1 yenildi, taraftarlar yönetimi protesto etti

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve 16 puanda kaldı. Maçın son bölümünde sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Aziz Yıldırım'a ve yönetime 'Yönetim istifa' tezahüratlarıyla tepki gösterdi. Göztepe bu galibiyetle puanını 15 yaptı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 16 puanda kalırken Göztepe ise puanını 15 yaptı.

Chobani Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal üstlendi. Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku" ilk 11'iyle başladı. Konuk Göztepe ise "Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi, Rhaldney, Akonnor, Antunes, Janderson, Juan" 11'iyle sahaya dizildi.

14'üncü dakikada İrfan Can Kahveci'nin kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top yan ağlarda kaldı. 19'uncu dakikada orta sahada Guendouzi'den topu kazanan Juan topu sürdükten sonra pasını sol taraftaki Janderson'a aktardı. Janderson'un ceza sahası içi çaprazından şutunda Ederson topu ayağıyla kornere çeldi. 35'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Janderson pasını ceza sahası yayının biraz gerisindeki Antunes'e çıkardı. Antunes'in sağ ayakla şutunda top sağ taraftan auta çıktı. 40'ıncı dakikada sol taraftaki Levent Mercan'ın pasıyla buluşan Oppong'un sol çaprazda uzak mesafeden şutunda top yandan auta gitti. 44'üncü dakikada Göztepe'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasındaki Bokele'nin kafa vuruşunu Ederson kornere çeldi. 45+1'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattaki Levent Mercan'ın ortasını ceza sahası içindeki Lukaku kontrol etti. Lukaku'nun ceza sahası yayına doğru çıkardığı topa Guendouzi, sağ ayağıyla gelişine vurdu ve meşin yuvarlak sol köşeden ağlara gitti: 1-0. İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada sağ kanattaki Oğuz Aydın'ın ceza alanı çaprazından çevirdiği topla yay üzerinde buluşan Lukaku, Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Kerem'in ceza sahası sol taraftan şutunda top kaleci Arda Özçimen'de kaldı. 68'inci dakikada Miroshi'nin ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunda kaleci Ederson topu kornere gönderdi. 71'inci dakikada topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına göndermek istediği top sekerek tekrar önünde kaldı. Kerem'in ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top yan direkten döndü. 76'ncı dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Orta sahadaki Guendouzi'nin savunmaya göndermek istediği pas Skriniar'ın gerisine düştü. Topa hareketlenen Armstrong, Skriniar'dan hızlı davrandı ve kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Armstrong'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye şutunda top filelere gitti: 1-1. 79'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Anjorin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Henrique yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2. Karşılaşma Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİME TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçının son bölümünde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetime tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, 'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin' ve 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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