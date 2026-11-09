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Varşova'da Palantir işbirliğine karşı göstericiler bağımsız denetim istedi

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Varşova'da Palantir ile Savunma Bakanlığı arasındaki olası işbirliği protesto edildi. Göstericiler, 3 binden fazla imzalı açık mektupla Cumhurbaşkanı'ndan bağımsız güvenlik denetimi talep etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da, ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi Palantir ile Polonya Savunma Bakanlığı arasında gündemde olan olası işbirliği protesto edildi.

Polonya basınındaki haberlere göre, sivil toplum girişimi Verilerimiz (Nasze Dane) tarafından Varşova'daki Anayasa Meydanı'nda düzenlenen gösteride aktivistler, askeri verilerin gizliliği ve güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Göstericiler, olası anlaşma kapsamında hassas askeri verilere kimlerin erişebileceği, bu verilerin nerede saklanacağı ve Polonya'nın teknoloji üzerindeki kontrolünün ne ölçüde olacağı konusunda açıklama talep etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen ve burada 3 binden fazla kişinin imzaladığı açık mektubu okuyan göstericiler, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'den olası anlaşmanın güvenlik risklerinin bağımsız şekilde incelenmesini istedi.

Göstericiler, herhangi bir anlaşma imzalanmadan önce bağımsız hukuki ve teknik denetim yapılmasını, müzakerelerin şeffaf yürütülmesini ve konunun parlamentoda tartışılmasını talep etti.

Palantir ile işbirliğinde bağımsız güvenlik denetimi çağrısı

Polonya İç Güvenlik Ajansının (ABW), Palantir ile olası işbirliğinin güvenlik risklerini incelemekle görevlendirilmediğine ilişkin haberler, işbirliğine yönelik endişeleri artırdı.

Polonya Milli Savunma Bakanlığına bağlı Siber Savunma Komutanlığı ile Palantir arasında 23 Aralık 2024'te bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile Palantir Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Karp da 27 Ekim 2025'te yapay zeka, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında işbirliğini öngören niyet mektubuna imza atmıştı.

Niyet mektubunda, yapay zeka destekli Maven Smart System platformunun Polonya'da kullanım imkanlarının araştırılması da yer almıştı. Platform, farklı kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek askeri analiz, planlama ve faaliyetleri desteklemek amacıyla tasarlandı.???????

Kaynak: AA
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