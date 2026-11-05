Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Atina'da öğretmen ve öğrenciler özel üniversite anayasa değişikliğini protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atina'da öğretmen ve öğrenciler özel üniversite anayasa değişikliğini protesto etti Haber Videosunu İzle
Atina'da öğretmen ve öğrenciler özel üniversite anayasa değişikliğini protesto etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler ve öğretmenler, daha fazla bütçe, ücretsiz eğitim ve güvenli okul talebiyle gösteri yaptı. Göstericiler, özel üniversitelerin önünü açacak anayasa değişikliğini ve Patra'da öğrencilere yönelik aşırı sağcı saldırıları protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler ve öğretmenler, kamusal eğitime daha fazla bütçe ayrılması, ücretsiz eğitim ve güvenli okul şartlarının sağlanması talebiyle sokağa çıkarak, özel üniversitelerin önünü açacak anayasa değişikliğini protesto etti.

Yunanistan'da eğitim politikalarına yönelik tepkiler sokaklara taşındı. Ülke genelinde bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, kamusal eğitime daha fazla bütçe ayrılması, ücretsiz eğitim ve güvenli okul şartlarının sağlanması talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Başkent Atina'daki Propileia Meydanı'ndaki gösterilerde, özel üniversitelerin önünü açacak Yunanistan Anayasası'nın 16. maddesinde yapılması planlanan değişikliğe de tepki gösterildi.

Yunanistan Ortaöğretim Devlet Okulu Öğretmenleri Federasyonu (OLME) tarafından ilan edilen iş bırakma eylemi kapsamında gösterilere katılan öğretmenler, okulların fiziki altyapısındaki kötüleşmeye de dikkat çekti. Protestolarda ayrıca Patra kentinde öğrencilere yönelik son dönemde gerçekleşen aşırı sağcı saldırılar kınandı.

"Fransa öncülük ediyor"

Öğrenci dernekleri üyelerinin taşıdığı pankartlardan birinde, Fransa'da ülke genelinde lise ve üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği eylemlere atıfta bulunularak, "Fransa öncülük ediyor" ifadesi yer aldı. Göstericiler, okulların fiziki altyapısındaki sorunlara da dikkat çekerek, "Öğrencilerin hak ettiği budur: Ücretsiz kamusal eğitim ve güvenli okul altyapısı" sloganı attı. Protestocular, okullara ayrılan bütçenin artırılması ve eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

"Mahallelerimizde faşistlere yer yok"

Patra kentinde aşırı sağcı grupların öğrencilere yönelik saldırılarına da tepki gösteren protestocular, "Mahallelerimizde faşistlere yer yok" sloganları attı. Öğrenciler ve üniversite toplulukları, saldırıyı kınayan ve aşırı sağcı şiddete karşı mücadele çağrısı yapan pankartlar taşıdı.

Kimlik kontrolü yapıldı

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Atina kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, öğrencilere yönelik geniş çaplı kimlik kontrolleri gerçekleştirdi. Öğrenci derneklerinin müdahalesi üzerine ise bazı kimlik kontrollerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Metro istasyonu kapatıldı

Üniversite metro istasyonu yerel saatle 09.30'dan itibaren hizmete kapatılırken, polisin bu kararı tepkilere neden oldu. Göstericiler, istasyonun kapatılmasının eylem alanına ulaşımı zorlaştırdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler

Babasına kurşun yağdırmıştı! Anneden şaşırtan sözler
Dereler taştı, kent çamura gömüldü! İşte selin bıraktığı tablo

Görüntü Hatay'dan! Selin vurduğu kentte korkunç manzara
MSB'den İran sınırında şehit olan askerimiz için açıklama

MSB'den sınırda şehit olan askerle ilgili açıklama: İran'dan ateşlendi
Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybetti

Kanser dokuz ay sonra geri döndü! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı20

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

Hastaneye girdi, hayatı karardı! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz
Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı

Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı
Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktı

Dünyada nadir görülüyor! Bakın nerede ortaya çıktı
Milyarder moda patronundan galada ünlü oyuncuya taciz skandalı!

Milyarder moda patronundan galada ünlü oyuncuya taciz skandalı!
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı