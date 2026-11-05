Atina'da öğretmen ve öğrenciler özel üniversite anayasa değişikliğini protesto etti

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler ve öğretmenler, kamusal eğitime daha fazla bütçe ayrılması, ücretsiz eğitim ve güvenli okul şartlarının sağlanması talebiyle sokağa çıkarak, özel üniversitelerin önünü açacak anayasa değişikliğini protesto etti.

Yunanistan'da eğitim politikalarına yönelik tepkiler sokaklara taşındı. Ülke genelinde bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, kamusal eğitime daha fazla bütçe ayrılması, ücretsiz eğitim ve güvenli okul şartlarının sağlanması talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Başkent Atina'daki Propileia Meydanı'ndaki gösterilerde, özel üniversitelerin önünü açacak Yunanistan Anayasası'nın 16. maddesinde yapılması planlanan değişikliğe de tepki gösterildi.

Yunanistan Ortaöğretim Devlet Okulu Öğretmenleri Federasyonu (OLME) tarafından ilan edilen iş bırakma eylemi kapsamında gösterilere katılan öğretmenler, okulların fiziki altyapısındaki kötüleşmeye de dikkat çekti. Protestolarda ayrıca Patra kentinde öğrencilere yönelik son dönemde gerçekleşen aşırı sağcı saldırılar kınandı.

"Fransa öncülük ediyor"

Öğrenci dernekleri üyelerinin taşıdığı pankartlardan birinde, Fransa'da ülke genelinde lise ve üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği eylemlere atıfta bulunularak, "Fransa öncülük ediyor" ifadesi yer aldı. Göstericiler, okulların fiziki altyapısındaki sorunlara da dikkat çekerek, "Öğrencilerin hak ettiği budur: Ücretsiz kamusal eğitim ve güvenli okul altyapısı" sloganı attı. Protestocular, okullara ayrılan bütçenin artırılması ve eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

"Mahallelerimizde faşistlere yer yok"

Patra kentinde aşırı sağcı grupların öğrencilere yönelik saldırılarına da tepki gösteren protestocular, "Mahallelerimizde faşistlere yer yok" sloganları attı. Öğrenciler ve üniversite toplulukları, saldırıyı kınayan ve aşırı sağcı şiddete karşı mücadele çağrısı yapan pankartlar taşıdı.

Kimlik kontrolü yapıldı

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Atina kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, öğrencilere yönelik geniş çaplı kimlik kontrolleri gerçekleştirdi. Öğrenci derneklerinin müdahalesi üzerine ise bazı kimlik kontrollerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Metro istasyonu kapatıldı

Üniversite metro istasyonu yerel saatle 09.30'dan itibaren hizmete kapatılırken, polisin bu kararı tepkilere neden oldu. Göstericiler, istasyonun kapatılmasının eylem alanına ulaşımı zorlaştırdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı