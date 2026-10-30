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Macaristan'da olaylı oylama! Muhalif vekiller sis bombası patlattı

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Macaristan'da olaylı oylama! Muhalif vekiller sis bombası patlattı Haber Videosunu İzle
Macaristan'da olaylı oylama! Muhalif vekiller sis bombası patlattı
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Macaristan’da eski Başbakan Viktor Orban hükümetinin öncülüğünde hazırlanan ve Pride etkinliklerinin yasaklanmasına zemin hazırlayan tartışmalı yasa değişikliği, muhalefetin protestolarına rağmen parlamentoda kabul edildi. Çocukların korunması gerekçesiyle hayata geçirilen düzenleme; yasaklı gösterilere katılanlara ağır para cezaları ve yüz tanıma teknolojisiyle takip gibi sert yaptırımlar getirirken, muhalif vekiller kararı sis bombaları atarak protesto etti.

Macaristan'da LGBT topluluğunun düzenlediği Pride etkinliklerinin yasaklanmasının önünü açan yasa değişikliği, parlamentoda 136'ya karşı 27 oyla kabul edildi. Çocukların korunması gerekçesiyle hazırlanan düzenlemeye göre, çocuklara zarar verebileceği değerlendirilen etkinlikler yasaklanabilecek. Oylama sırasında muhalif milletvekilleri parlamentoda sis bombaları yakarak kararı protesto etti.

PRIDE ETKİNLİKLERİNİN YASAKLANMASININ ÖNÜ AÇILDI

Macaristan Parlamentosu, 18 Mart 2025'te Başbakan Viktor Orban hükümetinin desteklediği yasa değişikliğini kabul etti. Düzenleme, ülkede 18 yaşından küçüklere eşcinselliğin veya cinsiyet değişikliğinin tanıtılmasını ya da teşvik edilmesini yasaklayan çocuk koruma mevzuatına aykırı görülen toplantı ve gösterilerin engellenmesine olanak tanıdı.

Böylece başta başkent Budapeşte'de düzenlenen Pride yürüyüşleri olmak üzere LGBTQ+ haklarıyla bağlantılı kamusal etkinliklerin yasaklanabilmesinin önü açıldı.

KATILIMCILARA PARA CEZASI, YÜZ TANIMA UYGULAMASI

Yasa kapsamında yasaklanan etkinliklere katılanlara 200 bin Macar forintine kadar para cezası verilmesinin önü açıldı. Ayrıca yetkililere, yasaklı etkinliklere katılan kişilerin kimliklerini belirlemek için yüz tanıma teknolojisinden yararlanma yetkisi tanındı.

Macaristan hükümeti düzenlemeyi çocukların korunması gerekçesiyle savunurken, insan hakları kuruluşları yasanın ifade ve toplanma özgürlüğünü kısıtladığını belirterek tepki gösterdi.

PARLAMENTODA DUMAN BOMBALI PROTESTO

Yasa tasarısının görüşüldüğü sırada muhalif milletvekilleri parlamentoda duman bombaları yakarak protestoda bulundu. Genel kurul salonu renkli dumanlarla kaplanırken, oylama 136 kabul ve 27 ret oyuyla sonuçlandı.

Budapeşte Pride organizatörleri de düzenlemeye tepki göstererek etkinliği gerçekleştirmekten vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

YASAK TARTIŞMASI 2026'DA DA SÜRÜYOR

Macaristan'da Ekim 2026'da yapılan yeni düzenlemeyle 2021 tarihli çocuk koruma yasasındaki bazı LGBTQ+ karşıtı hükümler kaldırıldı. Ancak Pride yürüyüşlerinin yasaklanmasına dayanak oluşturulan toplanma özgürlüğü yasasındaki kısıtlamalar yürürlükte kaldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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