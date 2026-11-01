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El Halil'de yerinden edilen Filistinli 537 aile evlerine dönmek için protesto yaptı

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İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle El Halil'de evlerinden edilen Filistinliler, evlerine dönmelerine izin verilmesi talebiyle El-Celde kavşağında protesto düzenledi. Valilik yetkilisine göre 537 aile saldırı ve kuşatma nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusunun saldırıları sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil bölgesinde zorla evlerinden edilen Filistinliler, yaşadıkları mağduriyetin sona ermesi ve evlerine dönmelerine izin verilmesi talebiyle protesto düzenledi.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki El-Celde kavşağında bir araya gelen onlarca gösterici, askeri operasyon nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönme taleplerini içeren pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan El-Celde mahallesi sakini Bahir Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestonun 10 gündür süren baskı ve yerinden edilmeye tepki göstermek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Sultan, "Evlerimize sağ salim dönmeyi talep ediyoruz ve en kısa sürede evlerimize dönmek en doğal hakkımız." diyerek, yakınlarının yanına sığınan ailelerin çok zor şartlar altında olduğunu vurguladı.

El Halil Valiliği Destek ve Yardım Komitesi Basın Sorumlusu Riyad Hamis ise yaklaşık 3 bin 300 kişiden oluşan 537 ailenin İsrail'in devam eden saldırıları ve kuşatması sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını, olaylardan etkilenen toplam Filistinli sayısının 5 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

El Halil'de saldırı ve kuşatma

İsrail ordusunun El Halil'e yönelik saldırısı ve kuşatması, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu, El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

El Halil Belediyesi, dün İsrail'in 23 Ekim'den beri kente yönelik sürdürdüğü kuşatma ve saldırılarla El-Celde ve Ayn Deyr Bahha mahallelerinde yoğunlaşan saldırılardan etkilenen 3 bin 300'ü aşkın Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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