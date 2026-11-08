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İsrail'de yüzlerce kişi Arap partili yeni hükümet için Netanyahu'yu protesto etti

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İsrail'de yüzlerce kişi, Netanyahu'nun iktidarına son verecek ve Arap partilerinin yer alacağı hükümet için gösteri yaptı. Tel Aviv'de Habima Meydanı'nda toplanan göstericiler, Arapça ve İbranice pankartlarla 'Ortaklık olmadan barış olmaz' sloganı attı.

İsrail'in farklı noktalarında yüzlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son verecek, Arap partilerinin de yer alacağı yeni bir hükümet kurulması talebiyle gösteri yaptı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Merc İbn Amir'de (Jezreel Vadisi) yaklaşık 300 kişi, Arap partilerinin de içinde olacağı bir hükümet kurulmasını istedi.

The Times of Israel gazetesine göre ise Tel Aviv merkezindeki Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Arap partilerini de kapsayan ve Netanyahu dönemini sona erdirecek bir hükümet kurulması talebiyle eylem yaptı.

Tel Aviv'deki göstericiler, üzerinde Arapça ve İbranice "67 sandalye... Yeni bir yola çıkıyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Ortaklık olmadan barış olmaz", "Böl ve yönet politikası dönemi kapansın, herkes için özgürlük ve eşitlik" sloganları attı.

Göstericilerden bazıları, eski milletvekili Azmi Bişara ile röportaj yapmak üzere Doha'ya seyahat ettikten sonra "yabancı bir ajanla temas kurma" şüphesiyle gözaltına alınan gazeteci ABD Ebu Şehhade'nin serbest bırakılmasını istedikleri pankartlar açtı.

Tel Aviv'deki gösterilere, Yahudi-Arap ortaklığını ve siyasi eşitliği savunan "Birlikte Ayaktayız" (Standing Together) hareketi de destek verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim seçimlerinin ardından partilerle yaptığı istişare görüşmeleri sonrasında, hükümet kurma yetkisini Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verme kararı almıştı.

Kaynak: AA
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