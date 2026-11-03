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Brüksel'de yüzlerce itfaiyeci bütçe kesintilerine karşı yürüdü

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Brüksel'de yüzlerce itfaiyeci bütçe kesintilerine karşı yürüdü
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EPSU ve Belçika'daki itfaiyeci sendikalarının çağrısıyla Avrupa ülkelerinden yüzlerce itfaiyeci Brüksel'de gösteri düzenledi. Kuzey Tren İstasyonu önünden Tour & Taxis'e yürüyen itfaiyeciler personel ve ekipman eksikliği ile bütçe kesintilerini protesto etti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden itfaiyeciler, personel ve ekipman eksikliklerinin giderilmesi, bütçe kesintilerine son verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Brüksel'de gösteri düzenledi.

Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) ile Belçika'daki itfaiyeci sendikalarının çağrısıyla Avrupa ülkelerinden yüzlerce itfaiyeci Brüksel'de Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

İtfaiyeciler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Sivil Koruma Forumu'nun düzenlendiği Tour & Taxis fuar alanına kadar yürüdü.

Göstericiler, personel ve ekipman eksikliği ile çalışma koşullarındaki zorluklara dikkati çekerek, bütçe kesintilerine son verilmesini talep etti.

Kaynak: AA
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