Erzurum'da Kuytulcuların izinsiz yürüyüşüne polis müdahale etti, gözaltılar başladı

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Erzurum'da izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen Kuyüulcular hareketi üyelerine polis müdahale etti. Polise direnen çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Kuytul'un Erzurum Dumlu Cezaevi'nde tutuklu bulunmasını protesto etmek için hareket üyeleri kentte bir araya geldi. Lala Paşa Camii yakınlarında toplanan grup, pankartlar açarak izinsiz yürüyüşe geçmek istedi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüşün yasal olmadığını belirterek, gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Emniyet güçlerinin ihtarlarına rağmen yürümekte ısrar eden ve polise direnen çok sayıda gösterici, ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, kentteki güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı