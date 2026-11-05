Muhalefet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Şimşek'i fon kriziyle protesto etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2027 yılı bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Görüşmeler başlamadan önce muhalefet milletvekilleri, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i istifaya davet etti.

AKAY: "BU RAPORU KABUL ETMİYORUZ"

Toplantı öncesinde açıklama yapan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) faaliyet raporuna tepki gösterdi. Fon krizinde 455 bin 758 kişinin mağdur olduğunu, aileleriyle birlikte etkilenenlerin sayısının yaklaşık 5 milyona ulaştığını savunan Akay, denetimle görevli kurumların zamanında sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi. Faaliyet raporunda fon krizine ilişkin bilgi bulunmadığını belirten Akay, şöyle konuştu:

"Bu fon vurgunuyla ilgili bir kelime dahi yok. Bu rapor yok hükmündedir. Çünkü burada fon mağdurlarıyla ilgili, yapılan yolsuzluklarla ilgili bir kelime dahi yok. Bizim için de yok hükmündedir. Bu raporu kabul etmiyoruz. Bu raporu düzenleyen herkesin görevden alınmasını bekliyoruz."

Akay, raporun toplatılmasını ve gerçek durumun kamuoyuna açıklanmasını isteyerek, "Hukuk önünde herkesin hesap vermesini bekliyoruz" dedi.

KARABAT: "BİR YIL ÖNCE BİLİYORUZ DEMİŞTİR. NEYİ BİLİYOR?"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, fon krizinin yalnızca birkaç portföy şirketiyle sınırlı olmadığını savundu. Denetim mekanizmalarının sorumluluğuna işaret eden Karabat, Şimşek'in geçmişte fonlardaki manipülasyonlara ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bir yıl önce biliyoruz demiştir. Neyi biliyor? ve neyi açıklamıyor? Neden açıklamıyor? Bu bir yıl içerisinde arkadaşlar kış geçti, bahar geçti, yaz geçti. Milyonların, tüyü bitmemiş yetimin birikimi, tasarrufu hiç edildi. Millet soyuldu ve bu bakan seyretti."

Şimşek'i istifaya davet edeceklerini belirten Karabat, "Milletin ekmeğine, aşına göz koyanları seyreden bir bakan buraya geliyor" ifadelerini kullandı. Karabat, komisyonda millet adına tepki göstereceklerini söyledi.

BAKIRLIOĞLU: "BİZİM TALEBİMİZ İSTİFA ETMESİDİR"

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şimşek'in fonlardaki manipülasyonlara ilişkin açıklama yaptığı konferansın sponsorları arasında Tera Yatırım'ın bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti

"Bir yıl önce Hazine ve Maliye Bakanı geliyor, bir konferansta diyor ki manipülasyonun farkındayız. Konferansın platin sponsoru Tera Yatırım. Bu fotoğraf esasında her şeyi özetliyor. ve bugün bu kişi Maliye Bakanı olarak 2027 bütçesini sunmaya gelecek. Bizim talebimiz istifa etmesidir."

Bakırlıoğlu, Şimşek'in görevini ihmal ettiğini savunarak bütçeyi sunmak üzere komisyonda bulunmaması gerektiğini söyledi.

ARI: "BUNU BİLİYORSUNUZ DA NEDEN ÖNLEMİNİ ALMADINIZ?"

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, devlete güvenerek küçük birikimlerini yatırım araçlarında değerlendiren vatandaşların mağdur edildiğini söyledi. Şimşek'in bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını bildiğini daha önce açıkladığını hatırlatan Arı, şöyle devam etti:

"Peki bunu biliyorsunuz da neden önlemini almadınız? Neden arada geçen yaklaşık bir yıllık sürede 800 milyara yakın bir dolandırıcılığa, vurguna göz yumdunuz? Bunun hesabını buradan soracağız."

Denetimle görevli bürokratları atayanların da sorumluluğu bulunduğunu savunan Arı, "Maliye Bakanı, bu manipülasyonu duydun, hissettin, söyledin. Neden önlemini almadın? Buradan bir kez daha soruyoruz" dedi. Arı, Şimşek'in istifasını talep etti.

KARAOBA'DAN İSTİFA ÇAĞRISI

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da fon krizinde vatandaşların uğradığı kaybın büyüklüğüne dikkati çekerek tepki gösterdi. Karaoba, "Biz buna geçit vermeyeceğiz, dur diyeceğiz. O açıdan Sayın Bakan'ın bir an önce istifa etmesi gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

KOMİSYON GÖRÜŞMELERİNE ARA VERİLDİ

Bakan Mehmet Şimşek, komisyon salonunda milletvekilleriyle tokalaşırken muhalefet milletvekilleri, "Fon krizinde sizin de sorumluluğunuz var", "En büyük sorumluluklardan biri sizin" ve "Bu kadar insan niye mağdur oldu" diyerek Şimşek'i protesto etti.

Görüşmeler öncesinde İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, usule yönelik itiraz ederek söz aldı. Komisyon Başkanı Muş'un, usul yönünden yapılan itirazlarda Başkanlık makamı olarak takdirin kendilerinde olduğunu belirterek Erhan Usta'ya söz verdi. Erhan Usta'nın komisyon toplantısında konuşma sürelerinde daha esnek davranılmasını söylediği sırada AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Muş, komisyon görüşmelerine 5 dakika ara verdi. Bakan Şimşek de komisyon salonundan ayrıldı.

Milletvekilleri arasında yaşanan gerginliğin ardından komisyon görüşmeleri saat 11.40'ta yeniden başladı.