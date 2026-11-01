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Tokyo'da yaklaşık 10.000 kişi Takaiçi hükümetinin nükleer adımlarını protesto etti

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Tokyo'da yaklaşık 10.000 kişi Takaiçi hükümetinin nükleer adımlarını protesto etti
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Tokyo'da parlamento binası önünde toplanan yaklaşık 10.000 kişi, Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinin nükleer politikayı değiştirme ve askeri kapasiteyi genişletme girişimlerini protesto etti. Protestocular, askeri adımların komşu ülkelerle gerilimi tırmandırdığını söyledi.

TOKYO, 1 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaklaşık 10.000 kişi, Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinin nükleer politikayı değiştirme ve askeri kapasiteyi genişletme girişimlerini protesto etti.

Takaiçi yönetimi son dönemde nükleer politikaya ilişkin bir dizi adım attı. Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro'nun nükleer güçle çalışan denizaltıların envantere katılmasına ilişkin tartışmalarda "hiçbir seçeneğin göz ardı edilmediğini" defalarca dile getirmesinin ardından Takaiçi, Öz Savunma Kuvvetleri'nin bu tür denizaltılar edinme olasılığını "somut ve gerçekçi bir şekilde" ciddi olarak değerlendireceklerini söylemişti.

Öte yandan Japon basını, hükümetin yıl sonuna kadar ülkenin üç temel güvenlik belgesini güncellerken, Nükleer Karşıtı Üç İlke'ye ilişkin ifadeleri de değiştirebileceğini bildirmişti.

Tokyo'da bulunan parlamento binası önünde cuma akşamı toplanan protestocular, bu gelişmelere tepki gösterdi. Mitingde söz alan bazı konuşmacılar, Takaiçi hükümetinin askeri kapasiteyi artırma yönündeki ısrarlı adımlarının komşu ülkelerle gerilimi tırmandırdığını ve diğer ülkelerde güçlü bir tehdit algısı oluşturduğunu söyledi.

"Japonya'da askeri kabiliyetlerin güçlendirilmesine yönelik belirgin bir eğilim var ve bu adımlar fazla ileri gitti" diyen bir protestocu, öz savunma ihtiyaçlarını açıkça aşan ve hatta diğer ülkeleri kışkırtan bir askeri yığınağın "son derece anormal" olduğunu belirtti.

Bir diğer protestocu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol krizinin Japonya'yı ağır şekilde etkileyerek, çok çeşitli ürünlerin fiyatlarını yukarı yönlü baskıyla karşı karşıya bıraktığını söyledi. Protestocu, kışın yaklaşmasıyla ısınma talebinin artarken ve elektrik faturaları yükselmeye devam ederken, maaşların değişmediğini vurguladı.

Halkın artan yaşam maliyetleriyle mücadele ettiği bir dönemde hükümetin Japonya'da nükleer silahların konuşlandırılmasına izin vermek istediğini ve anayasayı değiştirerek ülkeyi yeniden savaşabilecek bir ülke haline getirmeye çalıştığını da sözlerine ekleyen protestocu, "Bu tür şeylere asla izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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