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Asu Kaya, tutuklanan iki üniversite öğrencisi için Bakan Tekin'e tepki gösterdi

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Asu Kaya, tutuklanan iki üniversite öğrencisi için Bakan Tekin'e tepki gösterdi
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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto gerekçesiyle iki üniversite öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Kaya, 'Nehir ve Nevin'in yeri cezaevi değil, üniversite sıralarıdır' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto ettikleri gerekçesiyle üniversite öğrencileri Nehir Dizdar ve Nevin Tekin'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Kaya, "Bir pankartı tehdit olarak gören anlayışın, çocukların ve gençlerin geleceğine dair verecek hiçbir sözü kalmamıştır. Nehir ve Nevin'in yeri cezaevi değil, üniversite sıralarıdır. Gençlerin sesini susturamaz, eleştiri hakkını suç haline getiremezsiniz" dedi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki üniversite öğrencisinin pankart açtıkları gerekçesiyle tutuklanmasını eleştirdi. Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yusuf Tekin, Gençler eğitim sisteminin sorunlarını dile getiriyor, sizi istifaya çağırıyor. Siz ise onların sesini duymak yerine, eleştirileri nedeniyle cezaevine gönderilmelerini film izler gibi seyrediyorsunuz. Nehir Dizdar ve Nevin Tekin, açtıkları bir pankart yüzünden bugün demir parmaklıklar ardında. Sizin asıl gündeminiz, sizi eleştiren üniversiteliler değil; okullarda şiddete maruz kalan çocuklar, eğitimden koparılan kız çocukları, MESEM'lerde yaşamını yitiren gençler ve geleceği elinden alınan öğrenciler olmalı. Peki, size bir soru daha: Sizi istifaya çağıran pankartlarla ilgilendiğiniz kadar, Sakarya Üniversitesi'ndeki cinsel saldırı iddialarıyla da ilgileniyor musunuz? Genç kadınların güvenliği neden aynı hassasiyeti görmüyor? Bir pankartı tehdit olarak gören anlayışın, çocukların ve gençlerin geleceğine dair verecek hiçbir sözü kalmamıştır. Nehir ve Nevin'in yeri cezaevi değil, üniversite sıralarıdır. Gençlerin sesini susturamaz, eleştiri hakkını suç haline getiremezsiniz."

Kaynak: ANKA
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