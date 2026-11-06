Polonya'da aktivistler Palantir denetimi talebiyle Varşova'da protesto düzenleyecek

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Polonya'da aktivistler, ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi Palantir ile olası savunma teknolojisi anlaşmasının imzalanmasından önce bağımsız güvenlik denetimi yapılması talebiyle başkent Varşova'da 8 Kasım'da protesto düzenleyecek.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkede Verilerimiz (Nasze Dane) adlı sivil toplum girişimini yürüten aktivistler, bağımsız bir risk değerlendirmesi tamamlanıp sonuçları parlamentoda tartışılana kadar hükümetin Palantir ile olası anlaşmayı askıya almasını istiyor.

Başkent Varşova'daki Anayasa Meydanı'nda 8 Kasım'da düzenlenmesi planlanan gösteri, askeri verilerin güvenliği, şeffaflık ve Polonya'nın ABD merkezli özel bir teknoloji şirketine olası bağımlılığı konusundaki endişeler üzerine gerçekleştirilecek.

Protestonun organizatörlerinden Natan Chromik, Polonya'da yayın yapan ekonomi haberleri sitesi WNP'ye yaptığı açıklamada, "Hükümetin bize vadettiği gibi açık, demokratik ve şeffaf hareket etmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Palantir ile işbirliğinde bağımsız güvenlik denetimi çağrısı

Polonya İç Güvenlik Ajansının (ABW), Palantir ile olası işbirliğinin güvenlik risklerini incelemekle görevlendirilmediğine ilişkin haberler, işbirliğine yönelik endişeleri artırdı.

Polonya Milli Savunma Bakanlığına bağlı Siber Savunma Komutanlığı ile Palantir arasında 23 Aralık 2024'te bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz ile Palantir Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Karp da 27 Ekim 2025'te yapay zeka, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında işbirliğini öngören niyet mektubuna imza atmıştı.

Niyet mektubunda, yapay zeka destekli Maven Smart System platformunun Polonya'da kullanım imkanlarının araştırılması da yer almıştı. Platform, farklı kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek askeri analiz, planlama ve faaliyetleri desteklemek amacıyla tasarlandı.

Aktivistler ise olası işbirliğinin bağımsız güvenlik denetimine tabi tutulmasını talep eden açık mektubu, 10 Kasım'da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye sunmayı planlıyor.

Kaynak: AA