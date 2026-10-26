Eğitim-İş, pankart yüzünden iki üniversite öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi

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(ANKARA) - Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okul ziyareti öncesinde pankart astıkları gerekçesiyle iki üniversite öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Sendika, protesto hakkının anayasal güvence altında olduğunu belirterek, "Bir Milli Eğitim Bakanı'nı eleştirmek, istifaya çağırmak suç değildir" açıklamasını yaptı.

Eğitim-İş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okul ziyareti öncesinde pankart astıkları gerekçesiyle iki üniversite öğrencisinin gece yarısı evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alınmasını ve ardından tutuklanmasını eleştirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okul ziyareti öncesinde pankart astıkları gerekçesiyle iki üniversite öğrencisi gece yarısı evleri basılarak gözaltına alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Anayasal güvence altındaki protesto hakkını kullanan 19 ve 20 yaşındaki iki gencin tutuklanması, hukukun iktidar elinde bir sopaya dönüştüğünü bir kez daha kanıtlanmıştır.

Kamusal eğitimi piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillendiren, kamu kaynaklarını özel sermayenin kullanımına açan, MESEM uygulamalarıyla çocukları ucuz ve güvencesiz işgücüne dönüştüren, laik ve bilimsel eğitimi aşındıran, okulları çeşitli protokoller aracılığıyla dini yapıların etkisine açan, eğitimde eşitsizlikleri derinleştiren ve öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretmeyen bir Milli Eğitim Bakanı'nı eleştirmek, istifaya çağırmak suç değildir!

Milyonlarca genç bugün 'Geleceğimiz yok' diyorsa bunun nedenleri de sorumluları da ortadadır. MESEM'lerde iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocuklar ortadadır. Okullarda giderek artan şiddet, yoksulluk nedeniyle yeterli beslenemeyen, barınma ve eğitim gibi en temel haklarına erişemeyen öğrenciler ortadadır. Her geçen gün piyasacı ve gerici müdahalelerin etkisi altına sokulan, laik ve bilimsel temellerinden uzaklaştırılan eğitim sistemi ortadadır."

Kaynak: ANKA