Eskişehir Demirspor oyuncuları Cidespor maçı sonrası yönetimi protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehir Demirspor'da futbolcular, Cidespor maçının ardından sahanın ortasında oturup, protokol tribününe sırtlarını dönerek kulüp yönetimini protesto etti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehir Demirspor'da oyuncular, Cidespor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte dikkat çeken bir eyleme imza attı. 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadelenin ardından futbolcular, saha ortasında toplandı.

Kulüp yönetimi tarafından verilen sözlerin tutulmadığı iddia edilen futbolcular, maçın tamamlanmasıyla birlikte protokol tribününe doğru sırtlarını dönerek yere oturdu. Müsabakayı protokol tribününden takip eden Eskişehir Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Hünerlier ve yöneticilerin alkışlarına karşılık vermeyen oyuncular, sessizce bir süre sahada oturdu.

Eylemin ardından alkışlara ve tezahüratlara yanıt vermeden doğrudan soyunma odasının yolunu tutan futbolcuların bu tavrı maçın önüne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı