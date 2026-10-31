Almanya'da 20'den fazla kentte on binlerce kişi savaş ve pahalılığa karşı yürüdü

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Haber: İlhan BABA

(KÖLN) - Fransa'da öğrencilerin başlattığı ve farklı Avrupa ülkelerine yayılan protestolara destek amacıyla Almanya'nın 20'den fazla kentinde gösteriler düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı eylemlerde zorunlu askerliğe karşı çıkılırken hayat pahalılığı, işten çıkarmalar, savaş politikaları, kadın cinayetleri ve aşırı sağ protesto edildi.

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın, aşırı sol grupların gösterileri kendi ideolojik amaçları doğrultusunda yönlendirebileceği yönündeki uyarılarına rağmen çok sayıda öğrenci, sol grup, sendika temsilcisi ve işçi sokaklara çıktı. "Zorunlu askerliğe hayır", "Barış hemen şimdi", "Hayat pahalılığına son", "İşten atılmalar durdurulsun" ve "Savaşların yerini barış alsın" sloganlarının öne çıktığı gösterilerde, taşeron çalışma sistemine ve antidemokratik uygulamalara da tepki gösterildi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemlerde göstericiler, dayanışma ve sendikal özgürlük taleplerinin yanı sıra Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'ye, Gazze'deki saldırılara ve hükümetin savaş politikalarına karşı dövizler taşıdı. Türk sendika ve sol grupların da eylemlere destek verdiği görüldü.

Köln'de Ren Nehri kıyısında toplanan göstericiler, buradan şehir merkezine doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Eyleme katılan Türk kökenli vatandaşlar, protestoların Avrupa genelinde büyüyen ekonomik ve toplumsal sorunlara karşı düzenlendiğini belirtti.

"HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYON TEPKİYİ BÜYÜTÜYOR"

Eyleme katılan bir grup, Fransa'da öğrencilerin başlattığı protestoların zamanla işçilerin de katılımıyla büyüdüğünü ve Belçika, Hollanda ile Almanya'ya yayıldığını söyledi.

Almanya'nın birçok kentinde benzer gösteriler düzenlendiğini belirten eylemciler, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve artan kısıtlamaların çalışanları sokağa çıkardığını ifade etti. Yakıt fiyatlarındaki artışın da yaşam koşullarını ağırlaştırdığını savunan eylemci, protestoların kapitalizme karşı toplumsal tepkinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Bir başka gösterici ise Fransa'daki gençlik örgütlerinin başlattığı eylemlere dayanışma amacıyla Almanya'nın farklı noktalarında gösteriler düzenlendiğini belirtti. Eylemlerin temel taleplerinin zorunlu askerliğin kaldırılması, barışın sağlanması, hayat pahalılığının sona erdirilmesi, işten çıkarmaların durdurulması ve taşeron çalışma sistemine son verilmesi olduğunu kaydetti.

Göstericide ayrıca kadın cinayetlerine ve antidemokratik uygulamalara karşı mücadele çağrısında bulundu.

"SAVAŞ VE SOSYAL HAKLARIN GERİYE GİTMESİ AYNI POLİTİKANIN İKİ YÜZÜ"

Eylemlerde yapılan konuşmalarda Fransa'daki gelişmelerin, hükümetlerin toplumsal muhalefet karşısındaki tutumunu ortaya koyduğu savunuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un baskı politikalarına başvurduğunu öne süren konuşmacılar, hükümetin finans piyasalarının taleplerini ve yüksek askeri harcamaları halkın tepkisine rağmen sürdürmek istediğini ifade etti.

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in hükümetinin de benzer bir politika izlediği ileri sürüldü. İtalya'daki Giorgia Meloni hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de eleştirilerek Avrupa ve ABD'deki hükümetlerin savaş politikalarından ve sosyal harcamalardaki kesintilerden vazgeçmeye yanaşmadığı savunuldu.

Konuşmacılar ayrıca, büyüyen toplumsal muhalefetin otoriter yöntemlerle bastırılmak istendiğini ileri sürerek savaş politikaları ile sosyal hakların geriletilmesinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA