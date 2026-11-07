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Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

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Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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Saadet Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Saadet Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk bayrağı ve çeşitli pankartlarla tekbir getirdi.

Saadet Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Atakan Yaşar, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de zulmün yıllardır devam ettiğini söyledi.

Gazze'de yaşananlara sessiz kalmadıklarını ifade eden Yaşar, "2023 yılından beri İsrail'in saldırılarında binlerce Gazzeli kardeşimiz şehit düştü. Resmi rakamlara göre 74 bin kişi hayatını kaybetti, 175 bin 900 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletlerin sayılarına göre hayatını kaybedenleri sayısı daha fazla. Binlerce çocuk anne babasız kaldı. Gazze'de insanlar yerlerinden ediliyor. Biz oradan yaşananlara sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz. Orada yaşanan zulmün son bulması için dua ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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