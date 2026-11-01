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Rahul Gandhi öncülüğündeki muhalefet Yeni Delhi'de seçmen listesini protesto etti

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Rahul Gandhi'nin öncülüğünde bir araya gelen muhalefet partileri, seçmen listelerindeki revizyonun iptali talebiyle Yeni Delhi'de protesto gösterisi yaptı. Gösteride Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası da talep edildi.

Hindistan'da muhalefet partileri, ülke genelindeki seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı başkent Yeni Delhi'de protesto gösterisi düzenledi.

India Today'in haberine göre, seçmen kayıtlarında değişiklik öngören uygulamanın iptal edilmesi ve Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor.

Ana muhalefetteki Hindistan Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi'nin öncülüğünde, muhalefet partilerinin katılımıyla başkentteki Ramlila Maidan bölgesinde protesto gösterisi düzenlendi.

Gandhi, gösteride yaptığı konuşmada, Hindistan'da "demokrasinin ve anayasanın yok edilmesine izin vermeyeceklerini" belirterek, "(Hindistan Başbakanı Narendra) Modi hükümeti anayasadan daha büyük değildir." dedi.

Yerel yönetimin olası güvenlik sorunlarına karşı 10 bin polis ve paramiliter personel görevlendirdiği gösteriye, "Z kuşağı" internet kullanıcılarının öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin temsilcileri de destek verdi.

Başbakan Narendra Modi liderliğindeki iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) yetkilileri ise gazetecilere yaptıkları açıklamalarda gösteriye tepki göstererek bunun "demokrasi adı altında ülkeyi anarşiye sürüklemeyi amaçlayan kasıtlı bir komplo" olduğunu savundu.

Ne olmuştu?

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetime bağlı bölgelere yayıldı.

Seçim Kuruluna göre revizyon, mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, seçmen olma şartlarını taşıyanların ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulama kapsamında seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istendiğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Gyanesh Kumar'ın başkanlığını yürüttüğü Seçim Kurulunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve Kumar'ın istifasını talep ediyor.

Kaynak: AA
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