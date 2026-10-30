Ekvador'da yaklaşık 100 kişi Noboa hükümetini başkent Quito'da protesto etti

Ekvador'da halk hayat pahalılığı, güvensizlik ortamı ve üniversite bütçelerinde yapılan kesintiler nedeniyle Devlet Başkanı Daniel Noboa hükümetini protesto etti.

Ekvador'da halk şiddetli yağmura rağmen hükümet politikaları, hayat pahalılığı, güvensizlik ortamı ve üniversite bütçelerinde yapılan kesintiler nedeniyle bir kez daha sokaklara döküldü. Yaklaşık 100 kişi sağlık ve eğitime ayrılan kaynaklarla ilgili endişeleri nedeniyle başkent Quito'daki Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde toplandı. Bayraklar ve pankartlarla alana gelen göstericiler Devlet Başkanı Daniel Noboa hükümetini protesto etti. İstihdam krizi ve kamu sağlık sistemindeki ilaç kıtlığına karşı yürüyen öfkeli kalabalık çalışma ve sosyal hakların savunulması çağrısında bulundu. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto gösterisinde eylemciler Başsavcılık binasına kadar yürüdü. Protesto gösterisi barışçıl bir şekilde sona ererken eylemlerin Aralık ayı boyunca, devam edeceği ifade edildi.

Protesto gösterisi, 29 Kasım'da yapılacak yerel seçimlerden bir ay önce, Kasım ayı boyunca gerçekleştirilmesi planlanan eylemlerin ilkini oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı