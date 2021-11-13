Paris Hilton, dördüncü nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı - Haberler Magazin
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Paris Hilton, dördüncü nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Paris Hilton, dördüncü nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Yıllarca aradığı aşkı bulamayan Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi. 3 gün sürecek bir düğün organize eden Hilton, büyükbabası Barron Hilton'un evinde gerçekleşen törende 4 farklı gelinlik giydi.

Daha önce üç kez nişanlanan ancak aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan dünyanın en zengin varislerinden 40 yaşındaki Paris Hilton, Carter Reum ile dünyaevine girdi. Uzun süredir düğünleri için hazırlık yapan çift, 3 gün eğlence düzenleyecek. İkilinin ilk töreni Hilton'un büyükbabasını evinde yaptı.

Kim Kardashian, Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünde adeta şıklık yarışı yaşandı. Instagram hesabından bir paylaşım yaparak düğün töreninin başladığını duyuran Hilton, "Benim sonsuzluğum bugün başlıyor" notunu düştü.

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Önceki gün çok sayıda ünlü ismin katıldığı etkinliğin ardından, dün Santa Monica İskelesi'nde bir kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından da cumartesi günü bir parti düzenlenecek. Aylardır düğünü için hazırlık yapan Hilton birbirinden farklı gelinlikler giydi. Her modelden gelinlik giyen Hilton, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Paris Hilton, dördünce nişanlısıyla evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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