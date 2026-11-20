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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, yıllar öncesine ait fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı. Ünlü oyuncunun gençlik yıllarından kareleri ve geçirdiği değişim dikkat çekerken, fotoğraflara yazdığı not da merak uyandırdı.

ARŞİVİNİ AÇTI, ESKİ GÜNLERE GÖTÜRDÜ

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, bu kez yeni bir projesiyle değil, geçmişten gelen fotoğraflarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Uzun yıllardır televizyon ve sinema dünyasında yer alan oyuncu, kişisel arşivini karıştırırken karşısına çıkan eski görüntülerini takipçilerine gösterdi.

Yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren Düzyatan, fotoğraflarına duygusal bir not da ekledi. Ünlü oyuncu, geçmiş günlere duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi: “Arşiv karıştırırken önüme çıkanlar.Eski günler güzel.” Düzyatan'ın nostaljik kareleri, oyuncunun kariyerinin ilk dönemlerini ve bugüne uzanan değişimini yeniden hatırlattı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi