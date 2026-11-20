Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş'ın transferinde imza aşamasına yaklaştı. Görüşmelerde öne çıkan bonservis bedeli ise 4 milyon euro oldu.

TRABZONSPOR'DAN KALEYE 4 MİLYON EUROLUK HAMLE

Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili yönetim, özellikle gelecek yıllarda da takıma katkı sağlayabilecek genç oyuncular üzerinde dururken kaleci rotasyonu için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Trabzonspor, Konyaspor forması giyen 21 yaşındaki Deniz Ertaş'ı transfer etmek için harekete geçti. Genç file bekçisinin performansını ve potansiyelini değerlendiren Karadeniz ekibi, Konyaspor yönetimiyle görüşmelere başladı. Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor, kaleci rotasyonuna genç bir isim daha ekleyecek.

TRANSFERDE İMZA AŞAMASINA GELİNDİ

Trabzonspor ile Konyaspor arasında yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandı. İki kulübün, Deniz Ertaş'ın transferi konusunda anlaşmaya yaklaştığı ve sürecin imza aşamasına geldiği belirtildi. Bordo-mavililerin 21 yaşındaki kaleci için 4 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Kulüpler arasındaki temaslar sürerken Deniz Ertaş ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Transfer henüz resmiyet kazanmadı. Tarafların son görüşmelerinin ardından anlaşmanın tamamlanması halinde genç kalecinin bordo-mavili formayı giymesinin önü açılacak.

UĞURCAN ÇAKIR'IN AYRILIĞINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Deniz Ertaş, Trabzonspor'un transfer listesine ilk kez girmedi. Genç kaleci, geçtiğimiz yıl Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğu dönemde de bordo-mavili kulübün radarına takılmıştı. Trabzonspor, o süreçte kaleci arayışlarını sürdürürken Deniz Ertaş seçeneğini değerlendirmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Karadeniz ekibi, daha önce sonuçlandıramadığı transfer için yeniden harekete geçti. Bu kez görüşmelerin imza aşamasına kadar ilerlemesi, transferin tamamlanma ihtimalini güçlendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi