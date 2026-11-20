Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahısla tartıştıktan sonra arabasından aldığı pompalı tüfekle sokağa çıkarak rastgele havaya ateş eden kadın, sevk edildiği adli makamlarca 'şehir merkezinde silahlı tehdit ve huzuru bozma' suçlarından tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.T. isimli bir kadın, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahısla tartıştı. Ş.T. isimli kadın, tartışma sonrası arabasında bulunan pompalı tüfeği alarak sokağa çıktı. Sokakta etrafındakilere bağıran kadın, bir süre sonra rastgele havaya ateş açtı, daha sonrasında ise karşısındaki şahısla tartışmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle bekleyen kadını kısa süre sonra ikna ederek gözaltına aldı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen pompalı tüfekli kadın, 'şehir merkezinde silahlı tehdit ve huzuru bozma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı