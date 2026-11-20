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Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğulları Rodin Erdoğan, uzun bir aradan sonra kameralar karşısına çıktı. 17 yaşındaki Rodin'in değişimi, Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin gala gecesine damga vuran ayrıntılardan biri oldu.

ANNESİNİN YERİNE GALAYA KATILDI

Türk sinemasının sevilen romantik yapımlarından Aşk Tesadüfleri Sever serisi, üçüncü filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Böcek Film ve Benesta'nın üstlendiği, başrollerinde Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever 3 için gala düzenlendi. Sinema ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı gecede Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğlu Rodin Erdoğan da yer aldı. Genç Erdoğan, Kanada'da bulunan annesinin yerine galaya katılarak filmin gösterimini izledi.

17 YAŞINDAKİ RODİN'İN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Çocukluğundan bu yana kameralardan uzak bir yaşam süren Rodin Erdoğan, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Şimdilerde 17 yaşında olan Rodin, gala gecesinde objektiflerin karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğlu olması nedeniyle merak edilen Rodin'in büyümüş hali, gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Uzun süredir magazin etkinliklerinde fazla görünmeyen genç Erdoğan'ın ilk röportajını vermesi de geceyi onun açısından özel kıldı.

İLK RÖPORTAJINDA DUYGUSAL İTİRAF

Rodin Erdoğan, gala gecesinde yalnızca görünümüyle değil, film hakkındaki sözleriyle de dikkat çekti. İlk kez kameralar karşısında röportaj veren Rodin, Aşk Tesadüfleri Sever 3'ü izlerken duygusal anlar yaşadığını anlattı. Filmin kendisini derinden etkilediğini belirten genç Erdoğan, gösterim sırasında ağladığını söyledi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkan yapımın Rodin üzerinde bıraktığı etki, geceden akılda kalan ayrıntılardan biri oldu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi