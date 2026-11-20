45 kilo veren Chrissy Metz, değişen görünümü ve kilo verme sürecine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, zayıflama ilacı kullanma kararının ardından yaşadığı deneyimleri ve kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtı anlattı.

KİLO VERMEK İÇİN İLAÇ KULLANDIĞINI AÇIKLADI

"This Is Us" ve "The Hunting Wives" gibi yapımlarla tanınan Chrissy Metz, uzun yıllar boyunca kilo verme konusunda çeşitli zorluklar yaşadı. Daha önce yaklaşık 45 kilogram veren 46 yaşındaki oyuncu, kilo kontrolünü sağlamak ve hareket kabiliyetini artırmak amacıyla ilaç kullanmaya başladı. Geçtiğimiz yaz tedavi sürecini açıklayan Metz, başlangıçta bu tür ilaçlara sıcak bakmadığını belirtti. Olası yan etkiler nedeniyle uzun süre tereddüt ettiğini anlatan oyuncu, Ro aracılığıyla başladığı tedaviden memnun kaldığını ifade etti.

YEMEKLE İLİŞKİSİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRDİ

Gençlik yıllarında yiyeceklerle sağlıklı bir ilişki kurmakta zorlandığını anlatan Metz, bazı besinleri tüketmenin yanlış olduğuna inanarak büyüdüğünü ifade etti. Oyuncu, geçmişte edindiği düşüncelerin yemek alışkanlıklarını uzun süre etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yemek yerken bile sürekli bir sonraki öğünde ne yiyeceğimi düşünmemek çok güzel. Bana bazı yiyeceklerin kötü olduğu ve onları yememem gerektiği öğretildiği için uzun süre yiyecekleri kötü bir şey olarak gördüm.”

SAHNEDE ARTIK ÇOK DAHA RAHAT HAREKET EDİYOR

Broadway'de sahnelenen "& Juliet" müzikalinde rol alan Chrissy Metz, kilo verme sürecinin sahne performansına da olumlu yansıdığını anlattı. Eklem ağrılarının ve iltihaplanma şikayetlerinin azaldığını belirten oyuncu, yaşadığı fiziksel değişimi şu sözlerle açıkladı: “Daha rahat hareket etmeme, eklem ağrılarımın ve iltihaplanmanın azalmasına yardımcı oldu. Sahnede daha rahat koşturabiliyorum. Birkaç kilo fazlam varken çok daha zor olacak şeyleri artık yapabiliyorum.”

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi