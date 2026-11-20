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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Kadim Dostlar Buluşması" programında davetlilerle bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki buluşmaya katılan isimler arasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de vardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DE KADİM DOSTLARIYLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki programları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Kadim Dostlar Buluşması"na katıldı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa davet edilen isimlerle aynı ortamda bir araya geldi. "Kadim Dostlar Buluşması" adıyla düzenlenen program, katılımcılarıyla dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı etkinlikte AK Parti'den tanınmış isimlerin de bulunması öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.

NUREDDİN NEBATİ DE BULUŞMAYA KATILDI

Programda dikkat çeken isimlerden biri, eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati oldu. Nebati'nin de Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen buluşmada yer aldığı görüldü. Buluşmaya katılan bir diğer isim ise AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir oldu. Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda yer alan isimler arasında görüldü.