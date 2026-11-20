Gaziantep Fk forması giyen Serdar Dursun, HT Spor'a verdiği röportajda Süper Lig'in en iyi golcüsünün Victor Osimhen olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldızın birçok özelliğini öven deneyimli futbolcu, bitiricilik konusunda ise kendisini daha başarılı bulduğunu dile getirdi.

"ÇOK TEMİZ BİR TEKNİĞİ YOK"

Dursun, "Osimhen'in çok temiz bir tekniği yok. Bence ligin en iyi forveti. Her konuda benden daha iyi ama benim son vuruşlarım Osimhen'inkinden daha iyi. Zaten istatistikler ortada." ifadelerini kullandı.

"İSMAİL HOCA'NIN ÜZERİNE GEREKSİZ GİDİLDİ"

Eski takımı Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör değişikliğini de değerlendiren Serdar Dursun, İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli camiada gereğinden fazla eleştirildiğini savundu.

Tecrübeli futbolcu, "İsmail Hoca kötü başlamadı. Fenerbahçe camiasında kırılgan bir yapı var. İsmail Hoca'nın üzerine gereksiz gidildi, çok yıprandı." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Dursun, "Ama şu an yeni bir süreç başladı. Emre Belözoğlu, hayal ettiği yere teknik direktör olarak geldi. Camiayı yakından tanıyan bir isim. Umarım Fenerbahçe için hayırlısı olur." sözlerini kullandı.

"VOLKAN DEMİREL'İN AYRI BİR KARİZMASI VAR"

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel'e de övgülerde bulunan Serdar Dursun, deneyimli çalıştırıcıyla uzun yıllara dayanan bir tanışıklıkları olduğunu belirtti. Dursun, "Volkan Hoca'yı uzun zamandır tanıyorum. Volkan Demirel'in ayrı bir karizması var. Çok tecrübeli bir teknik direktör. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Takımın son dönemde yaşadığı puan kayıplarına da değinen golcü futbolcu, "Sezona iyi başlamıştık. Son 6 maç kötü gitti, futbolda bazen bunlar oluyor. 2 hoca değişikliğimiz oldu. Milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştık." dedi.

"RÜZGARI TERSE ÇEVİRECEĞİZ"

Gaziantep FK'nın yeniden çıkışa geçeceğine inandığını vurgulayan Serdar Dursun, Volkan Demirel'in takıma olumlu bir hava getirdiğini ifade etti. Deneyimli futbolcu, "Volkan Demirel, çok pozitif bir hoca. Şehir belki bize çok inanmıyor ama rüzgarı terse çevireceğiz." sözleriyle taraftarlara mesaj verdi.

MİLLİ TAKIM HEDEFİNİ AÇIKLADI

Serdar Dursun, yeniden A Milli Takım kadrosuna girmek istediğini de söyledi. Milli takım teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında konuşan golcü futbolcu, "Sergen Hoca'nın çok farklı bir karizması, çok farklı bir futbol gözü var. Dört ay boyunca elimden geleni yapıp Milli Takım kadrosuna girmeyi bekleyeceğim." ifadelerini kullandı. Penaltı vuruşlarındaki başarısına da değinen Dursun, "Penaltı atmak öz güven işidir. Benim 4-5 farklı penaltı atma stilim var." dedi.

"AMED SF BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI"

Amed Sportif Faaliyetler'in performansını da değerlendiren Serdar Dursun, takımın başarısını beklediğini belirtti. Dursun, "Amed SF benim için sürpriz olmadı. Süper Lig'e çıkarlarsa ilk 6'ya oynayacaklarını düşünüyordum." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi