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Hataysporlu genç bir taraftar, takımın eski teknik direktörü Volkan Demirel'e yönelik duygularını dile getirdiği bir paylaşım yaptı. Genç taraftarın mesajı, Demirel'in Hatayspor camiasındaki yerini yeniden hatırlattı.

VOLKAN DEMİREL'E DUYULAN SEVGİ DİKKAT ÇEKTİ

Hatayspor'da görev yaptığı dönemde özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından gösterdiği çabayla taraftarların gönlünde yer edinen Volkan Demirel, genç taraftarın mesajıyla bir kez daha hatırlandı. Demirel'e duyduğu sevgiyi ifade eden genç taraftarın paylaşımı, futbolun yalnızca saha içindeki mücadeleden ibaret olmadığını da gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi