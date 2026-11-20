Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güney Kore'de yaklaşık yarım milyon öğrencinin katıldığı üniversite giriş sınavı Suneung'da, kopyaya karşı alınan sıkı önlemlere rağmen 111 aday yasaklı akıllı cihazla yakalandı. Adaylardan beşinin sınav sırasında cihaz kullanırken suçüstü yakalandığı bildirildi.

SINAVDA YASAKLI CİHAZ DENETİMİ

Güney Kore Eğitim Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, bu yılki üniversite giriş sınavında 111 adayın yasaklı akıllı cihaz bulundurduğunun tespit edildiğini duyurdu. BBC'nin haberine göre, adaylardan beşi sınav sırasında söz konusu cihazları kullanırken yakalandı.

Bu yılki sınav, yapay zekâ kullanılarak kopya çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından ülkede artan tartışmaların gölgesinde gerçekleştirildi. Yetkililer, sınav güvenliğini sağlamak amacıyla önceki yıllara kıyasla daha sıkı tedbirler aldı.

KOPYACILARI YAKALAMAK İÇİN TELEFONLAR AYNI ANDA ÇALDI

Güney Kore'de sınav günü 08.00 ile 15.00 saatleri arasında ülke genelindeki cep telefonlarına üç kez acil durum uyarısı gönderildi. Sessiz moddaki telefonların yanı sıra ülkede bulunan turistlerin telefonları da aynı anda çaldı. Yalnızca kapalı veya uçak modundaki cihazlar uyarı vermedi.

Ülkede ilk kez ulusal afet uyarı sisteminin sınavda kopya girişimlerini önlemek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Adaylardan gizli kamera ihtimaline karşı gömlek ve ceketlerindeki düğmeleri kapatmaları istendi. Akıllı gözlük kullanımını önlemek amacıyla gözlükler de tek tek kontrol edildi.

Alınan önlemler adaylar arasında da tedirginliğe neden oldu. Bir lise son sınıf öğrencisi, kemik çerçeveli gözlüğünün akıllı gözlük sanılmasından endişe ettiğini belirtirken, başka bir aday şüphe çekmemek için gözlük yerine kontakt lens kullandığını anlattı.

YAPAY ZEKÂ İLE KOPYA SKANDALI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Sınav güvenliğine yönelik önlemlerin artırılmasında, ülkenin yeminli mali müşavirlik sınavında birinci olan 34 yaşındaki Han Won-seok'un itirafı etkili oldu.

160 sorudan yalnızca birini yanlış yanıtlayan Han, yayımladığı videoda mikro kamera aracılığıyla soruların fotoğrafını çektiğini, görüntüleri yapay zekâya gönderdiğini ve aldığı yanıtları akıllı telefonundan kontrol ettiğini kabul etti.

Geçen ay da iki adayın üniversite giriş sınavlarında yapay zekâ destekli gözlük kullanarak kopya çekerken yakalandığı bildirilmişti.

DEVLET BAŞKANI SINAV SİSTEMİNİN YENİLENMESİNİ İSTEDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, cuma günü yaptığı açıklamada sınav sisteminin kapsamlı şekilde yenilenmesi çağrısında bulundu.

Lee, sınavlarda yapay zekâ kullanılarak kopya çekilmesinin adalet ve güven duygusuna zarar verdiğini, toplumun temel düzenini sarstığını ifade etti.

ÜLKEDE HAYAT SINAV İÇİN DURUYOR

Her yıl kasım ayında düzenlenen Suneung, yaklaşık 200 sorudan oluşan ve sekiz saat süren zorlu bir sınav maratonu olarak biliniyor.

Sınavın yapıldığı gün ülkede günlük yaşamda da kapsamlı düzenlemelere gidiliyor. İnşaat çalışmaları durduruluyor, uçakların kalkışlarına ara veriliyor ve askeri eğitimler erteleniyor.

Güney Kore'de üniversiteye giriş sınavı, öğrencilerin yalnızca eğitim hayatını değil, gelecekteki kariyerlerini ve toplumsal konumlarını da etkileyen en önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor.