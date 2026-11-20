Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Boşanma aşamasında olduğu eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından öldürülen Başak Gürkan'ın cinayetine ilişkin davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcılık, Kudret Arslan'ın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Barış Arslan'ın ise beraat ile birlikte tahliyesini talep etti. Mahkeme, karar duruşması için davayı 4 Aralık'a erteledi.

Boşanma aşamasında olduğu Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından katledilen yüksek mühendis Başak Gürkan'ın cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Başak Gürkan'ın ailesine destek olmak için onlarca kadın duruşmaya geldi. Kalabalığa rağmen duruşmanın büyük salona alınmamasına kadın örgütleri ve müştekiler tepki gösterdi. Takım elbise giyen sanıkların duruşma salonuna getirildiği sırada aileden tepki geldi. Başak Gürkan'ın annesi Makbule Gürkan, "Katiller" diyerek tepki gösterdi.

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında olay günü yaşananlara ve tanık ifadelerine yer verdi. Mütalaada, Kudret Arslan'ın öfkeli hareketlerle Başak Gürkan'a doğru konuştuğu ve ardından saldırdığı belirtildi. Barış Arslan'ın, babası Başak Gürkan'ı bıçaklarken "Baba yapma" diye bağırdığı tanık Ali'nin ifadesinde aktarıldı.

Mütalaada, tanık, Kudret Arslan'ın olayın ardından "Mahallenizi bir pislikten kurtardım" ve "Namus böyle temizlenir" ifadelerini kullandığı da belirtildi. Barış Arslan'ın babasını Başak Gürkan'ın üzerinden itmeye çalıştığı ve onu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı kaydedildi. Savcılık, sanıkların Başak Gürkan'ın kendilerine hakaret ettiği yönündeki savunmalarına itibar edilmediğini belirtti. Mütalaada, sanıkların hakarete ilişkin beyanlarının aşamalar içerisinde değiştiği ve çelişkiler içerdiği ifade edilerek Başak Gürkan'ın hakaret etmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYKIRIŞLARINI ÖNEMSEMEDİ"

Savcılık, cinayetin 5 yaşındaki torununun yanında işlenmesine de dikkati çekerek, çocuğun olay sırasında yaralanabileceğini veya yaşamını yitirebileceğini sanığın düşünmediğini, çocuğun haykırışlarını önemsemediğini ifade etti. Maktulün evlilikteki sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığına ilişkin bulgular bulunsa da bu yükümlülüğün eşler arasında geçerli olduğu, kayınpeder Kudret Arslan'a karşı sadakat yükümlülüğü bulunmadığı vurgulandı.

"HAKSIZ TAHRİK VE TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMASIN"

Mütalaada ayrıca sanığın olay sonrasında ambulans çağırmaması, eylemini haklı bir sebebe dayandırmaması ve duruşmadaki tutum ve davranışları değerlendirilerek hakkında takdiri indirim uygulanmaması gerektiği belirtildi.

Savcılık, Kudret Arslan'ın kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Barış Arslan'ın ise kasten öldürme eylemine iştirak suçundan beraatine karar verilmesini istedi.

MÜŞTEKİ AVUKATI BERAAT TALEBİNE İTİRAZ ETTİ

Müşteki avukatı, savcılığın Barış Arslan hakkındaki beraat talebine katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında şunları kaydetti:

"Mütalaaya sanık yönünden katılmıyoruz. Sanık Barış, Cumhuriyet savcısı huzurundaki ifadesinde 'Ben şok halinde olduğum için babamı engellemeye çalışmadım' dedi. Barış'ın eylemleri Başak'ın olay yerinden kaçamamasına sebebiyet vermiştir. Kendi montu kan olmasın diye çekmeye çalışması, mütalaada sanki Barış Arslan'ın babası Kudret Arslan'ı itmeye çalıştığı şeklinde değerlendirilmiştir. Ancak Barış Arslan'ın babası Kudret Arslan ile birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket etmiştir. Sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

SANIK KUDRET ARSLAN'IN AVUKATI: "TÜRK ÖRF VE ADETLERİNE BAKTIĞIMIZDA..."

Kudret Arslan'ın avukatı, "Kudret Arslan oraya torununu görmek ve protokoldeki bazı maddeleri gelini ile konuşmaya gittiği ortadadır. Kamera kayıtlarında da önce torununu öpmüş ve sarılmıştır. Başak Arslan gelir gelmez onlara yönelik ağır küfürler etmiştir. Bu anda Kudret Arslan, Türk örf ve adetlerine baktığımızda oğluna yönelik olayların tesiriyle bu hakaretleri kaldıramamıştır. Ağır tahrikin olduğunu düşünmekteyiz" şeklinde savunma yaptı.

SANIK KUDRET ARSLAN: "MERHABA BABA HOŞ GELDİN' DESEYDİ BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAKTI"

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Barış Arslan, "Bu acı olayı tüm çabalarıma rağmen engelleyemediğim için çok üzgünüm" dedi.

Sanık Kudret Arslan da "Ben böyle bir insan değildim. Karıncayı inciten bir insan değildim. Öz kızım gibi severdim. Ben böyle bir insan değildim. Hakaretleri duyunca kendimi kaybettim. Ben pişmanım, çok pişmanım. Aileden de oğlumdan da torunumdan da özür diliyorum. Ben ne yaptım bilmiyorum. 'Merhaba baba hoş geldin' deseydi böyle bir şey olmayacaktı" beyanında bulundu.

KARAR DURUŞMASI 4 ARALIK'TA

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kudret Arslan ve Barış Arslan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, karar duruşması için davayı 4 Aralık'a erteledi.

Duruşma öncesi Batıkentli kadınlar, adliye önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada,, "Kadınlar yaşadıkları mahallelerde, çalıştıkları iş yerlerinde, evlerinde, sokaklarda öldürülüyor. Hayatlarımızı kurduğumuz yerler bizim için ölüm mekanlarına dönüştürülüyor. Bizden susmamız, korkmamız, alışmamız ve hayatlarımıza hiçbir şey olmamış gibi devam etmemiz bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öfkemiz de dayanışmamız da dinmeyecek. Başak Gürkan davasında da gördük: Kadın cinayetlerinin arkasında yalnızca kadınları öldüren erkekler yok. Failleri koruyan, cezasızlığı yaygınlaştıran, şiddeti önlemek yerine kadınları şiddet karşısında yalnız bırakan bir düzen var. Kadınların yaşam hakkını güvence altına almayan, onları yoksulluğa mahkum eden, aile içine hapsetmeye çalışan politikalar var. Bu düzen kadınların hayatlarını hiçe sayarken bizden adalet beklememizi, sabretmemizi, sessiz kalmamızı istiyor.

Kadın cinayetleri kader değil! Şiddet önlenebilir, kadınların yaşam hakkı korunabilir. Her cinayetin ardından birkaç gün süren üzüntüye, unutulmaya terk edilen dosyalara, sonuçsuz kalan adalet arayışlarına razı değiliz. Çünkü biliyoruz ki yalnızca öfkelenmek yetmez. Öfkemiz ancak bir araya geldiğimizde, birbirimize sahip çıktığımızda, sesimizi ortaklaştırdığımızda ve örgütlü bir mücadeleye dönüştürdüğümüzde gerçek bir güce dönüşür.

Kadınların öfkesi susmayacak, dayanışmamız büyüyecek, mücadelemiz örgütlenecek. Çünkü biz bir araya geldiğimizde güçlüyüz. Hayatlarımızdan da haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde, 9 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen kadın cinayetine ilişkin hazırlanan iddianameye göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Başak Gürkan Arslan ile eşi Barış Arslan, boşanma protokolünü görüşmek üzere bir araya geldi. Olay sırasında çiftin 5 yaşındaki çocuklarının da evde bulunduğu belirtildi.

Dosyadaki anlatıma göre, görüşme sırasında Barış Arslan'ın babası Kudret Arslan da eve geldi. Kudret Arslan'ın önce Başak Gürkan Arslan'ı darbettiği, ardından çıkan olay sırasında Barış Arslan'ın eşini tutarak babasının saldırısına açık hale getirdiği ifade edildi. İddianamede, Kudret Arslan'ın daha sonra elindeki bıçakla Başak Gürkan Arslan'a defalarca saldırdığı ve kadının aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Başak Gürkan Arslan'ın ablası Yaprak Gürkan, olayın ardından yaptığı açıklamalarda, cinayete tanık olan 5 yaşındaki çocuğun yaşananları anlattığını belirtmişti. Yaprak Gürkan'ın aktardığına göre çocuk, "Babam tuttu, dedem de bıçakladı" diyerek cinayetin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Kaynak: ANKA