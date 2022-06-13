Karataş Haberleri - Karataş Haber - Haberler

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Karataş Haberleri

Karataş haber, Karataş son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Narman'da MHP rüzgarı

Narman'da MHP rüzgarı

Karataş - 12 Dakika Önce
Altay altyapıya sarılacak

Altay altyapıya sarılacak

Karataş - 4 Saat Önce
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor

Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor

Karataş - 4 Saat Önce
Ünlü otellerin internet sitelerini klonlayıp, sahte tatil satan suç örgütüne dava

Ünlü otellerin internet sitelerini klonlayıp, sahte tatil satan suç örgütüne dava

Karataş - 4 Saat Önce
Ankara'da sağanağın faturası ağır oldu: 3 ölü, 1 kayıp

Ankara'da sağanağın faturası ağır oldu: 3 ölü, 1 kayıp

Karataş - 5 Saat Önce
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor

Karataş - Dün 23:17
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finali

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finali

Karataş - Dün 23:11
Altaylı Kazımcan'a Beşiktaş kancası

Altaylı Kazımcan'a Beşiktaş kancası

Karataş - Dün 11:39
Evinin çatısına çıkan köpekleri öldüren sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Evinin çatısına çıkan köpekleri öldüren sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Karataş - Dün 11:14
MHP den pazar esnafına ziyaret

MHP den pazar esnafına ziyaret

Karataş - Dün 10:06
'Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım?' sorusu programa damga vurdu

"Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım?" sorusu programa damga vurdu

Karataş - 11.06.2022
Nil Karataş Yazın Galibi Olmaya Geliyor

Nil Karataş Yazın Galibi Olmaya Geliyor

Karataş - 11.06.2022
Türkiye U21 Ümit Milli Takım kadrosu! Türkiye U21 (21 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne?

Türkiye U21 Ümit Milli Takım kadrosu! Türkiye U21 (21 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne?

Karataş - 10.06.2022
Akçakale Aile Destek Merkezinden yıl sonu sergisi

Akçakale Aile Destek Merkezinden yıl sonu sergisi

Karataş - 10.06.2022
Muşlu atlet, hem madalyaları hem de ailesinin desteğini kazandı

Muşlu atlet, hem madalyaları hem de ailesinin desteğini kazandı

Karataş - 10.06.2022
Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş: Dağ Fare Doğurdu

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş: Dağ Fare Doğurdu

Karataş - 10.06.2022
Bölge Müdürü Yavuz: 'Pasinler ovamız sadece Erzurum'un değil ülkemizin güzide ovalarındadır'

Bölge Müdürü Yavuz: "Pasinler ovamız sadece Erzurum'un değil ülkemizin güzide ovalarındadır"

Karataş - 10.06.2022
Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı

Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı

Karataş - 09.06.2022
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karataş - 09.06.2022
Demirdöven Barajı çiftçinin yüzünü güldürecek

Demirdöven Barajı çiftçinin yüzünü güldürecek

Karataş - 09.06.2022
Vali Şıldak, mavi bayraklı plaj konusunda Engürü Sitesi'ni örnek gösterdi

Vali Şıldak, mavi bayraklı plaj konusunda Engürü Sitesi'ni örnek gösterdi

Karataş - 09.06.2022
Teslim olan terörist; 'Örgütten kaçmak isteyenler korkmamalı'

Teslim olan terörist; "Örgütten kaçmak isteyenler korkmamalı"

Karataş - 09.06.2022
Ordu'da kurulacak tekstil fabrikası 200 kişiye istihdam sağlayacak

Ordu'da kurulacak tekstil fabrikası 200 kişiye istihdam sağlayacak

Karataş - 08.06.2022
Başkanlar belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Başkanlar belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Karataş - 08.06.2022
AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor

AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor

Karataş - 08.06.2022
Tarım için kiraladığı arazide taş mezar kapağı buldu

Tarım için kiraladığı arazide taş mezar kapağı buldu

Karataş - 08.06.2022
Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi

Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi

Karataş - 08.06.2022
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Karataş - 08.06.2022
Denizden çıkan çöpler ile anıt yaptılar

Denizden çıkan çöpler ile anıt yaptılar

Karataş - 08.06.2022
Şehit edilen polis memurunun oğluna doğum günü sürprizi

Şehit edilen polis memurunun oğluna doğum günü sürprizi

Karataş - 07.06.2022
Karacabey'de eğitime destekler sürüyor

Karacabey'de eğitime destekler sürüyor

Karataş - 07.06.2022
Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti

Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti

Karataş - 07.06.2022
1134 Sanatçıdan Ortak Açıklama: 'Müzik Susturulamaz, Müzisyenler Susmaz'

1134 Sanatçıdan Ortak Açıklama: "Müzik Susturulamaz, Müzisyenler Susmaz"

Karataş - 07.06.2022
Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu: Gazi Osman Paşaspor: 1 Güneşspor: 0

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu: Gazi Osman Paşaspor: 1 Güneşspor: 0

Karataş - 07.06.2022
Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu'nun Galibi Bestekar Oldu

Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu'nun Galibi Bestekar Oldu

Karataş - 06.06.2022
Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı

Aynı ilçede bazı köyleri sel basarken, bazı köyler ise yağmur duasına çıktı

Karataş - 06.06.2022
Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi Kadın Takımı ligi lider bitirdi

Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi Kadın Takımı ligi lider bitirdi

Karataş - 06.06.2022
Siirt'teki trafik kazasında ölen 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi

Siirt'teki trafik kazasında ölen 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi

Karataş - 06.06.2022
Kocaeli'de bariyerlere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de bariyerlere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı

Karataş - 06.06.2022
Dayak yeme pahasına ses sistemini kurtardı, dükkana döndüğünde başka bir eksikliği fark edince yıkıldı

Dayak yeme pahasına ses sistemini kurtardı, dükkana döndüğünde başka bir eksikliği fark edince yıkıldı

Karataş - 07.06.2022
Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı (2)

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı (2)

Karataş - 05.06.2022
Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Karataş - 05.06.2022
Trafik ışıklarında cam silip sürücülerden para isteyen 80 kişiye para cezası

Trafik ışıklarında cam silip sürücülerden para isteyen 80 kişiye para cezası

Karataş - 04.06.2022
Tütüncü yetenek avına katıldı

Tütüncü yetenek avına katıldı

Karataş - 03.06.2022
'Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz'

"Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz"

Karataş - 03.06.2022
Babadağ Tanıtım Günleri Başladı

Babadağ Tanıtım Günleri Başladı

Karataş - 02.06.2022
Afyonkarahisar'da 11 siyasi parti temsilcisi bir araya geldi

Afyonkarahisar'da 11 siyasi parti temsilcisi bir araya geldi

Karataş - 02.06.2022
Talas Belediye Başkanı Yalçın, gençlerle yapay zekayı konuştu

Talas Belediye Başkanı Yalçın, gençlerle yapay zekayı konuştu

Karataş - 02.06.2022
Döşemealtı'nda Ahenk Projesi Kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Döşemealtı'nda Ahenk Projesi Kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Karataş - 02.06.2022
Akçakale Belediye Başkan, yapımı devam eden Filistin Parkı'nı yerinde inceledi.

Akçakale Belediye Başkan, yapımı devam eden Filistin Parkı'nı yerinde inceledi.

Karataş - 02.06.2022
BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR

BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR

Karataş - 01.06.2022
Zeynep Tunuslu kimdir? Zeynep Tunuslu hayatı ve biyografisi! Zeynep Tunuslu kaç yaşında, nereli?

Zeynep Tunuslu kimdir? Zeynep Tunuslu hayatı ve biyografisi! Zeynep Tunuslu kaç yaşında, nereli?

Karataş - 01.06.2022
Manisa'da petrol heyecanı artarak devam ediyor

Manisa'da petrol heyecanı artarak devam ediyor

Karataş - 01.06.2022
MANİSA'DA SU KUYUSUNDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI

MANİSA'DA SU KUYUSUNDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI

Karataş - 01.06.2022
'Halı tarlaları'nda sezon 2 ay erken başladı

'Halı tarlaları'nda sezon 2 ay erken başladı

Karataş - 01.06.2022
Manisa'da kazılan kuyudan petrol çıktı, mahalle sakinleri sevinçten havaya uçtu

Manisa'da kazılan kuyudan petrol çıktı, mahalle sakinleri sevinçten havaya uçtu

Karataş - 01.06.2022
Altay'da Kazımcan ilk 100'e girdi

Altay'da Kazımcan ilk 100'e girdi

Karataş - 01.06.2022
Hırsızlıktan 14 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Hırsızlıktan 14 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Karataş - 01.06.2022
TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde

TÜPRAŞ'ın Aliağa Rafinerisi'nde işçiler eylemde

Karataş - 31.05.2022
MHP İl Başkanı Karataş esnafı dinledi

MHP İl Başkanı Karataş esnafı dinledi

Karataş - 31.05.2022
Yanık'tan sert tepki: 'Irkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP'nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı'

Yanık'tan sert tepki: "Irkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP'nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı"

Karataş - 31.05.2022
Sağlık çalışanları, tütün kullanımının zararlarına dikkati çekmek için yürüdü

Sağlık çalışanları, tütün kullanımının zararlarına dikkati çekmek için yürüdü

Karataş - 31.05.2022
Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Karataş - 31.05.2022
Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı

Karataş, kardeş şehri Memmingen heyetini ağırladı

Karataş - 31.05.2022
Hisarcıklıoğlu: 'Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü'

Hisarcıklıoğlu: "Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü"

Karataş - 31.05.2022
'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı

'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı

Karataş - 31.05.2022
Nesli tükendi sanılan Anadolu parsı görüntülendi

Nesli tükendi sanılan Anadolu parsı görüntülendi

Karataş - 31.05.2022
Talas'ta 'Gençlerle Kitap Sohbetleri' Çarşamba günü

Talas'ta "Gençlerle Kitap Sohbetleri" Çarşamba günü

Karataş - 31.05.2022
Yanık: 'Sosyal yardım alan çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızı iş gücü piyasasına kazandırıyoruz'

Yanık: "Sosyal yardım alan çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızı iş gücü piyasasına kazandırıyoruz"

Karataş - 31.05.2022
Bursalı ünlü dağcı: 'Uludağ'ın zirvesi bilinen zirveden 5 metre daha yüksek'

Bursalı ünlü dağcı: "Uludağ'ın zirvesi bilinen zirveden 5 metre daha yüksek"

Karataş - 31.05.2022
Tuncay Özkan: Ege, Akdeniz, Marmara Ölüyor, Can Çekişiyor, Çevre Bakanlığı Nerede?

Tuncay Özkan: Ege, Akdeniz, Marmara Ölüyor, Can Çekişiyor, Çevre Bakanlığı Nerede?

Karataş - 30.05.2022
Altay'dan Kazımcan Karataş'ın transferi hakkında açıklama

Altay'dan Kazımcan Karataş'ın transferi hakkında açıklama

Karataş - 30.05.2022
Sondaj kuyusundan çıkan 'siyah sıvı' üzerinde inceleme sürüyor

Sondaj kuyusundan çıkan "siyah sıvı" üzerinde inceleme sürüyor

Karataş - 30.05.2022
Selendi'nin zirvesine gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı

Selendi'nin zirvesine gençlik ve doğa yürüyüşü yapıldı

Karataş - 30.05.2022
Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar sınıfa dönüştürülen odada eğitimlerini sürdürüyor

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar sınıfa dönüştürülen odada eğitimlerini sürdürüyor

Karataş - 30.05.2022
Camide buluştular

Camide buluştular

Karataş - 30.05.2022
Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı

Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı

Karataş - 29.05.2022
6 muhalefet lideri Gelecek Partisi ev sahipliğinde dördüncü kez buluştu

6 muhalefet lideri Gelecek Partisi ev sahipliğinde dördüncü kez buluştu

Karataş - 29.05.2022
Tuncay Özkan: 'Ya İstifa Edin, Erken Seçim Yapın Sorunu Biz Çözelim ya da Ülkeyi Müsilajla Mücadele Etmek Zorunda Bırakmayın'

Tuncay Özkan: "Ya İstifa Edin, Erken Seçim Yapın Sorunu Biz Çözelim ya da Ülkeyi Müsilajla Mücadele Etmek Zorunda Bırakmayın"

Karataş - 29.05.2022
SU ARARKEN YANICI MADDE ÇIKTI, AFAD İNCELEME BAŞLATTI

SU ARARKEN YANICI MADDE ÇIKTI, AFAD İNCELEME BAŞLATTI

Karataş - 29.05.2022
Manisa'da petrole benzer siyah sıvı heyecan uyandırdı

Manisa'da petrole benzer siyah sıvı heyecan uyandırdı

Karataş - 29.05.2022
BELGRAD ORMANI'NA PİKNİKÇİ AKINI

BELGRAD ORMANI'NA PİKNİKÇİ AKINI

Karataş - 29.05.2022
İzmir'e 4 Mavi Bayrak Daha

İzmir'e 4 Mavi Bayrak Daha

Karataş - 29.05.2022
CHP'nin Köy Enstitülerini Ziyaret Programının 12'ncisi Arifiye Köy Entitüsü'ne Yapıldı

CHP'nin Köy Enstitülerini Ziyaret Programının 12'ncisi Arifiye Köy Entitüsü'ne Yapıldı

Karataş - 28.05.2022
Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu

Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu

Karataş - 28.05.2022
SPOR Eltemur kardeşlerden çifte şampiyonluk

SPOR Eltemur kardeşlerden çifte şampiyonluk

Karataş - 28.05.2022
Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anıldı

Şehit Başkan Cüneyt Yıldız anıldı

Karataş - 28.05.2022
Eltemur kardeşlerden çifte şampiyonluk

Eltemur kardeşlerden çifte şampiyonluk

Karataş - 28.05.2022
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı

Karataş - 28.05.2022
Altay'ın kalesi düştü

Altay'ın kalesi düştü

Karataş - 28.05.2022
Kilis'te 27 Mayıs darbesi kınandı

Kilis'te 27 Mayıs darbesi kınandı

Karataş - 27.05.2022
Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Karataş - 27.05.2022
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Seslerin Büyüsü' konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Seslerin Büyüsü" konseri

Karataş - 27.05.2022
Beylikdüzü'nde bisiklet sporuna gönül veren her yaştan vatandaş bir araya geldi

Beylikdüzü'nde bisiklet sporuna gönül veren her yaştan vatandaş bir araya geldi

Karataş - 27.05.2022
Hassa Belediyesinden 82 aileye ev

Hassa Belediyesinden 82 aileye ev

Karataş - 27.05.2022
'27 Mayıs darbesi' kınandı

"27 Mayıs darbesi" kınandı

Karataş - 27.05.2022
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Karataş - 27.05.2022
Ali Osman Akat kimdir? Ali Osman Akat'ın hayatı ve biyografisi

Ali Osman Akat kimdir? Ali Osman Akat'ın hayatı ve biyografisi

Karataş - 03.06.2022
Adana'da deniz var mı? Adana nerede, hangi bölgede? Adana'da hangi nehirler var?

Adana'da deniz var mı? Adana nerede, hangi bölgede? Adana'da hangi nehirler var?

Karataş - 25.05.2022
Nil Karataş kimdir? Nil Karataş hayatı ve biyografisi! Nil Karataş kaç yaşında, nereli? Nil Karataş Instagram hesabı ne?

Nil Karataş kimdir? Nil Karataş hayatı ve biyografisi! Nil Karataş kaç yaşında, nereli? Nil Karataş Instagram hesabı ne?

Karataş - 04.03.2021

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