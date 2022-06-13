Karataş Haberleri - Karataş Haber - Haberler

Karataş Haberleri
Karataş haber, Karataş son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Ünlü otellerin internet sitelerini klonlayıp, sahte tatil satan suç örgütüne dava
Evinin çatısına çıkan köpekleri öldüren sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
"Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım?" sorusu programa damga vurdu
Türkiye U21 Ümit Milli Takım kadrosu! Türkiye U21 (21 yaş altı) kadrosunda kimler var, futbolcuların isimleri ne?
Bölge Müdürü Yavuz: "Pasinler ovamız sadece Erzurum'un değil ülkemizin güzide ovalarındadır"
Dayak yeme pahasına ses sistemini kurtardı, dükkana döndüğünde başka bir eksikliği fark edince yıkıldı
"Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz"
Zeynep Tunuslu kimdir? Zeynep Tunuslu hayatı ve biyografisi! Zeynep Tunuslu kaç yaşında, nereli?
Yanık'tan sert tepki: "Irkçı ve cinsiyetçi sözleri CHP'nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı"
Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Yanık: "Sosyal yardım alan çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızı iş gücü piyasasına kazandırıyoruz"
Tuncay Özkan: Ege, Akdeniz, Marmara Ölüyor, Can Çekişiyor, Çevre Bakanlığı Nerede?
Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar sınıfa dönüştürülen odada eğitimlerini sürdürüyor
Tuncay Özkan: "Ya İstifa Edin, Erken Seçim Yapın Sorunu Biz Çözelim ya da Ülkeyi Müsilajla Mücadele Etmek Zorunda Bırakmayın"
CHP'nin Köy Enstitülerini Ziyaret Programının 12'ncisi Arifiye Köy Entitüsü'ne Yapıldı
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
Adana'da deniz var mı? Adana nerede, hangi bölgede? Adana'da hangi nehirler var?
Nil Karataş kimdir? Nil Karataş hayatı ve biyografisi! Nil Karataş kaç yaşında, nereli? Nil Karataş Instagram hesabı ne?
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