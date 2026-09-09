İstanbul Beyoğlu’nda boyun ve sırt ağrıları nedeniyle masaj ve hacamat yaptırmak isteyen 42 yaşındaki Berat Topay, iddiaya göre Şenol Karataş’ın evinde boyun bölgesine uygulanan “kütletme” işleminin ardından fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Topay, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Şenol Karataş gözaltına alınarak tutuklandı. Peki, Şenol Karataş kimdir, Şenol Karataş masaj olayı nedir? İşte olayla ilgili paylaşılan bilgiler...

ŞENOL KARATAŞ KİMDİR?

Şenol Karataş, İstanbul Beyoğlu’nda masaj, hacamat, kupa terapisi ve kütletme uygulamaları yaptığı belirtilen kişidir. Paylaşılan bilgilere göre Karataş, Berat Topay ve kardeşi Sinan Topay tarafından yaklaşık 4-5 yıldır tanınıyordu.

Karataş'ın emniyette verdiği ifadesinde yaklaşık 5-6 yıldır hacamat ve masaj yaptığını, maddi kazanç elde etmek amacıyla kupa tedavisi, hacamat ve masaj işleriyle ilgilendiğini söylediği aktarıldı. Karataş ayrıca masörlük kurs belgesi bulunduğunu ve bu belgeyi emniyet görevlilerine sunduğunu ifade etti.

İfadesinde geçimini işçilik yaparak sağladığını belirten Karataş, Berat Topay'ı yaklaşık 4-5 yıldır tanıdığını ve son 6 aydır kendisine bu şekilde masaj yaptığını söyledi.

Olayın ardından Şenol Karataş hakkında 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet ile “Taksirle Ölüme Neden Olma” suçlarından işlem yapıldı. Karataş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞENOL KARATAŞ MASAJ OLAYI NEDİR?

Şenol Karataş masaj olayı, İstanbul Beyoğlu'nda Berat Topay'ın boyun ve sırt ağrıları nedeniyle Karataş'ın evine gitmesi ve burada yapılan uygulamanın ardından fenalaşmasıyla gündeme geldi.

Paylaşılan bilgilere göre 42 yaşındaki Berat Topay, 21 Mayıs 2026 tarihinde tedavi amacıyla Şenol Karataş'ın Kasımpaşa Hacıahmet Mahallesi'ndeki evine gitti. Topay'ın yaklaşık bir-iki haftadır sırt ve boyun ağrılarından şikayetçi olduğu belirtildi.

Topay, kardeşi Sinan Topay ile birlikte Karataş'ın yanına gitti. Karataş'ın hacamat, kütletme, kupa terapisi ve masaj uygulamaları yaptığı ifade edildi. Topay'a masaj ve hacamat uygulandıktan sonra boyun bölgesine müdahale edildi.

Karataş'ın ifadesine göre yaklaşık 5 dakika masaj uyguladıktan sonra Berat Topay'ın boyun kısmından tutup çekme işlemi yaptı. Bu hareketin hemen ardından Topay kendisini kötü hissettiğini söyledi.

Bunun üzerine Berat Topay düz bir zemine sırtüstü yatırıldı. Yaklaşık 5 dakika sonra durumunun daha da kötüleştiği ve yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Berat Topay, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbinin durduğu belirlenen Topay, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü ve entübe edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Topay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Şenol Karataş gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

ŞENOL KARATAŞ'IN İFADESİNDE NELER VAR?

Şenol Karataş'ın emniyetteki ifadesinde, olay günü Berat Topay'ın boyun ve sırt ağrıları nedeniyle kendisinden yardım istediğini söylediği aktarıldı.

Karataş, Topay'a masaj ve hacamat uygulamaya başladığını, yaklaşık 5 dakika masaj yaptıktan sonra boyun kısmından tutup çekme işlemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu işlemin hemen ardından Topay'ın kendisini kötü hissettiğini söylediğini belirten Karataş, daha sonra Sinan Topay ile birlikte Berat Topay'ı düz bir yere yatırdıklarını anlattı.

Karataş, olayla ilgili ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Yaklaşık 5-6 yıldır hacamat ve masaj yaptım, masörlük kurs belgesi bulunduğunu öne sürerek bir kastım olmadı. Geçimimi işçilik yaparak sağlarım... 5-6 yıldır maddi kazanç elde etmek amacıyla kupa tedavisi, hacamat ve masaj işleri yapmaktayım. Bu alandaki yetkinliğimi gösteren masörlük kursu belgemi de siz görevli memurlara incelemeniz için sundum.”

Karataş ayrıca olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ifadesinde, “Berat, boyun ve sırt bölgesinde ağrıları olduğunu söyleyerek benden yardımcı olmamı istedi. Ben de bunun üzerine Berat'a yardımcı olmak amacıyla masaj ve hacamat tedavisi uygulamaya başladım.” dedi.

Karataş, boyun kısmından tutup çekme işleminin ardından Topay'ın kendisini kötü hissettiğini, sonrasında bilincini kaybetmeye başladığını ve olayda kasıtlı bir durumunun olmadığını ifade etti.

SİNAN TOPAY NE ANLATTI?

Berat Topay'ın kardeşi Sinan Topay da emniyette verdiği ifadede olayın nasıl geliştiğini anlattı.

Sinan Topay, 21 Mayıs 2026 günü saat 21.00 sıralarında ağabeyi Berat Topay ile birlikte Şenol Karataş'ın evine gittiklerini belirtti. Gitme nedenlerinin ağabeyinin yaklaşık bir-iki haftadır devam eden sırt ve boyun ağrıları olduğunu ifade eden Sinan Topay, Karataş'ın hacamat, kütletme, kupa terapisi ve masaj yaptığını söyledi.

Sinan Topay'ın ifadesine göre Şenol Karataş, Berat Topay'a masaj yaptıktan sonra boyun bölgesini kütletti. Bunun ardından Berat Topay kendisini kötü hissettiğini söyledi.

Topay'ın düz bir yere sırtüstü yatırıldığını belirten Sinan Topay, yaklaşık 5 dakika sonra ağabeyinin daha kötü hissettiğini ve yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladığını anlattı.

Sağlık ekiplerinin çağrıldığını belirten Sinan Topay, ekipler geldiğinde ağabeyinin bilincinin kapalı olduğunu ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Hastanede doktorların Berat Topay'ın kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini, ardından entübe edildiğini söyledikleri aktarıldı.

Sinan Topay ayrıca Şenol Karataş'ın daha önce de benzer tedaviler ve masajlar uyguladığını, Karataş'ın bu işlemlerle ilgili sertifikası olduğunu bildiğini söyledi.

UZMANLARDAN BOYUN KÜTLETME UYARISI

Olayın ardından Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Melih Üçer, boyun bölgesine uygulanan “kütletme” işlemi konusunda uyarıda bulundu.

Üçer, boyun bölgesinin hassas bir yapı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Boyun çok sıkıntılı bir yer. Çok küçük kemikler var. Kemikleri koruyan çok hassas bir organımız var. O da omurilik. Omurilik direk beyinle bağlantılı. Burada oluşabilecek hasar ölüme kadar yol açabilecek ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Deneyimli bir hekim ya da fizyoterapist aracılığıyla bir fizyoterapi merkezinde bu işin olması lazım.”