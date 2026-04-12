Yazar Cuma Karataş okurları ile buluştu

Çocuk Edebiyatı Yazarı Cuma Karataş, Adıyaman'da söyleşi ve düzenlenen çeşitli etkinlikler kapsamında okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalıyor.

Birçok okulda öğrencilerle bir araya gelen Yazar Karataş son olarak Adıyaman TOBB Yavuz Selim Ortaokulu'nda okuyucuları ile bir araya geldi. Burada bir söyleşi gerçekleştiren Karataş, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı. Son olarak öğrencilere kitap imzalayarak, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Karataş, "Çocukların kitaptaki karakterle kurduğu bağ beni mutlu ediyor. Küçük okurlara hayal gücünün sınırı olmadığını aşılamak istiyorum. Kitaplarımın geneli bu yöndedir. Okuyucularım kitaplarımı keyifle okuduklarını belirtiyorlar ve bu da beni mutlu ediyor. Adıyaman ile ilgili yakın tarihte sürprizlerim olacak. Adıyaman'ın tarihini konu alan, fantastik, cıvıl cıvıl eserlerle bu bölgenin insanı ve tarihi dokusuna katkı sunmaya çalışacağım" diye konuştu. - ADIYAMAN

