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Çermik'te yapımı devam eden yatırımlar incelendi

Çermik'te yapımı devam eden yatırımlar incelendi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kaymakam Adem Karataş ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kırsal mahallelerde devam eden kilitli parke taşı ve halı saha çalışmalarını yerinde inceledi, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamı Adem Karataş ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçede yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Karataş ve Karamehmetoğlu, Çermik Belediyesince kırsal Dilekpınar, Armağantaşı, Çukurelma, Akçaörten, Kayagediği ve Gürüz mahallelerinde yapımı devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Gürüz Mahallesi'nde yapımı devam eden halı saha çalışmasını inceleyen Karataş ve Karamehmetoğlu, mahallelerdeki muhtarlar ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

İncelemelerde Karataş ve Karamehmetoğlu'na, AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
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