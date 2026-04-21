Haberler

Adana'da hükümlülere yönelik aile ve bağımlılık eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi uzmanları, Karataş Kadın Açık Cezaevi hükümlülerine 'Aile Eğitim Programı' kapsamında eğitim vererek internet kullanımı ve madde bağımlılığı konularında bilgilendirme yaptı.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, hükümlülere yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü uzmanları tarafından Karataş Kadın Açık Cezaevi hükümlülerine "Aile Eğitim Programı" kapsamında eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitimde "Aile ve İnternet" ile "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" konuları ele alındı. Katılımcıların aktif olarak yer aldığı ve soru-cevap şeklinde ilerleyen programda medya kullanımı, bilinçli teknoloji kullanımı, teknolojinin avantajları ve zararları ile aile içi internet kullanımı konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitimde ayrıca madde bağımlılığının tanımı, bağımlılık türleri, bağımlı bireylerde görülen fiziksel, davranışsal ve çevresel belirtiler, madde kullanım süreci ve müdahale yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Programda çocukların bağımlılıktan korunmasına yönelik ebeveynlere öneriler de paylaşıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

