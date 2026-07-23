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Adana'da deniz akıntısı faciası: 2 ölü

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Adana'nın Karataş ilçesinde yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Adana'nın Karataş ilçesinde yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Bahçe Plajı'ndan yüzmek için denize giren Mahmut Öğün (24), Halil Yalaz (17) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

Plajdaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulunarak kıyıya çıkarılan üç kişiden Halil Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan diğer iki kişiden Mahmut Öğün de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Boğulma tehlikesi geçiren diğer kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
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