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Kaymakam Soysal köylerde incelemelerde bulundu

Kaymakam Soysal köylerde incelemelerde bulundu
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Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Yeşilkaya ve Karataş köylerini ziyaret ederek altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Yeşilkaya ve Karataş köylerini ziyaret ederek altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Soysal, ziyaret kapsamında köylerde yürütülen altyapı hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Köy muhtarları ve vatandaşlarla da bir araya gelen Soysal, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Köylerde kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunan Soysal, ilgili kurum yetkililerinden çalışmaların takip edilmesini istedi.

Köylerin ihtiyaçlarını yerinde görmenin ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemenin önemli olduğunu belirten Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, "kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüleceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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