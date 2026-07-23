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Adana'da denizde dalgalara kapılan 2 kişi boğuldu

Adana'da denizde dalgalara kapılan 2 kişi boğuldu
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Adana’nın Karataş ilçesinde denize giren 3 arkadaşın dalgalara kapılması sonucu 2 kişi boğularak hayatını kaybetti, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren 3 arkadaşın dalgalara kapılması sonucu 2 kişi boğularak hayatını kaybetti, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karataş ilçesine bağlı Bahçe Halk Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denize giren M.Ö. (24), H.Y. (17) ile ismi öğrenilemeyen arkadaşları bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada sahilde bulunan vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarılan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.Ö. ile H.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen üçüncü kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hayatını kaybeden M.Ö. ile H.Y.'nin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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