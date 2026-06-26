Haberler

Türk İslam sanatları atölyesinde minyatür eserler tanıtıldı

Türk İslam sanatları atölyesinde minyatür eserler tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında geleneksel sanatlardan minyatürün sergi ve atölyesi düzenlendi. Uğur Karataş, 8 eserin sunulduğu sergide minyatür sanatının önemini ve gençlerin ilgisini vurguladı.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında geleneksel sanatlardan minyatürün sergi ve atölyesi düzenlendi.

Kentte 20 Haziran'da başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde düzenlenen atölyede hat ve tezhip gibi geleneksel sanatların yanı sıra minyatür alanında hazırlanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak geleneksel İslam sanatları alanında eğitim veren Uğur Karataş, AA muhabirine, İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde de yaklaşık bir yıldır minyatür dersleri verdiklerini söyledi.

Eğitim sürecinin festivalle birlikte sergi çalışmasına dönüştüğünü belirten Karataş, "Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 12-13 arkadaşımızla eserlerimizi ortaya çıkardık. Hat, tezhip ve diğer alanlarla beraber minyatür alanında 8 eseri festivaldeki sergi çerçevesinde sunduk." dedi.

Minyatür sanatının klasik İslam sanatları içinde önemli yeri bulunduğunu anlatan Karataş, bu sanatın resme karşılık gelen ancak kendi kuralları bulunan özel bir anlatım biçimi olduğuna işaret etti.

Minyatürün renk, çizgi, yapılış tarzı ve perspektif algısıyla resim sanatından ayrıldığını dile getiren Karataş, "Eski tarihlerde minyatür sanatı daha çok bir bir olayı fotoğraflamak, onu izleyiciye sunmak adına yapılan bir olaydı. Bugün ise günümüz hayatını da resmettiğimiz, turizme katkı sağlayan, özellikle yerel yönetimlerin kendilerini ifade etme noktasında araç olarak karşımıza çıkan çok kıymetli bir sanat." diye konuştu.

Bu sanatı öğrenmek isteyenlerde öncelikle merak olması gerektiğini vurgulayan Karataş, "Günümüz dünyasında çok yoğun hayat yaşıyoruz. Sanat, bu dünyanın içinden bizi sıyırıp sığınak haline dönüşebiliyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin ve yetişkinlerin bu sanatlarla ilgilenmesinin hem bireysel gelişim hem de toplumsal birlik açısından değerli olduğunu aktaran Karataş, "Özellikle son 30 yılda bu sanatlarımıza dair gençlerimizin çok ciddi ilgisi var. Üniversitelerde bu bölümlerde okuyanların sayısı arttı, yaş aralığı genişledi. Güzel sanatlar fakültelerine, özellikle geleneksel sanat alanına ciddi talep var." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı! İşte sanıklara istenen cezalar

Bir ailenin göz göre göre ölümünde sanıklara istenen ceza belli oldu
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Hangi partinin kaç vekili var? TBMM'deki sandalye dağılımı değişti
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Çıkıp cesurca konuştu! Söylediklerine beğeni yağıyor
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Kendini bakın nasıl savundu

Milyonların girdiği sınavda yapay zeka skandalı! Savunmasına bakın