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Yenipazar Kaymakamı Karataş, esnafa hayırlı kazanç dileyip vatandaşlarla sohbet etti

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Yenipazar Kaymakamı Karataş, esnafa hayırlı kazanç dileyip vatandaşlarla sohbet etti
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Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi; vatandaşlarla sohbet edip iletilen görüş ve düşünceleri dinledi.

Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Karataş, vatandaşlarla da sohbet ederek ilçenin günlük yaşamına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ziyareti sırasında esnafın çalışmalarını yerinde gören Karataş, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. İlçe esnafı ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Karataş, kendisine iletilen görüş ve düşünceleri dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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