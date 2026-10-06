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Tarım ve Orman Bakanlığı Kozan'da 7 göl ve gölete 665 bin sazan yavrusu bıraktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Kozan'da 7 göl ve gölete 665 bin sazan yavrusu bıraktı
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Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Adana'nın Kozan ilçesinde 665 bin pullu sazan yavrusu 7 baraj gölü ve gölet alanına bırakıldı. Programa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Kansu Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ile görevliler katıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde göl ve göletlere 665 bin sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynaklarındaki balık popülasyonunun artırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında ilçede çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 665 bin pullu sazan yavrusu, Kozan'daki 7 baraj gölü ve gölet alanına bırakıldı.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Kansu Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ile görevliler katıldı.

Kaynak: AA
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