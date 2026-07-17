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Kocaelispor, Haydar Karataş'ı kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Haydar Karataş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sosyal medyadan transferi duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 19 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, sol kanat oyuncusu Haydar Karataş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Kocaelispor'umuza hoş geldin Haydar Karataş. Futbolcu Haydar Karataş ile kulübümüz arasında 4 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
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