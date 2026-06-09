Karataş sahilindeki kaçak yapılar yıkılıyor

ADANA'nın Karataş ilçesi sahilindeki kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

Adana Valiliği'nin koordinasyonunda ilgili kurumların iş birliğiyle Karataş'ta işgal altındaki deniz sahilinin yeniden vatandaşların ortak kullanımına açılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda sahil alanlarındaki işgal ve kaçak yapılaşmalara yönelik gerekli yıkım işlemleri büyük bir kısmı tamamlanarak deniz kıyıları kamu yararına uygun şekilde yeniden halkın kullanımına kazandırıldı. Karataş sahillerine yönelik hazırlanan projelerin etüt, planlama ve proje süreçleri ise ilgili Bakanlıklardaki onayların ardından yapım aşamasına geçileceği bildirildi.

Haber: Malik Sefa ÜNAL-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı