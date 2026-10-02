Adana'da yolcularla sohbete dalan minibüs şoförü önündeki dolmuşa çarptı! O anlar kamerada

Adana'da yolcularla sohbete dalan minibüs şoförü önündeki dolmuşa çarptı! O anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yolcularla konuşarak minibüs kullanan şoför, Karataş Bulvarı'nda önünde duraklayan dolmuşa çarptı. Kazada savrulan bazı yolcular hafif yaralandı. Kaza anı minibüsün araç kamerasına yansırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ADANA'da sürücüsünün yolcularla konuştuğu minibüs önündeki dolmuşa çarptı. Bazı yolcuların hafif yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.
ŞOFÖR YOLCULARLA KONUŞUYORDU
Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şoförün yolcularla konuştuğu sırada kullandığı minibüs, önünde duraklayan dolmuşa çarptı. Kazada, savrulan bazı yolcular hafif yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.