Binali Yıldırım’a Erzincan’daki tarımsal Ar-Ge çalışmaları anlatıldı

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yıldırım'ın konutunda gerçekleştirilen ziyarette Karataş tarafından Enstitünün yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları, devam eden ve planlanan projeleri ile kurumsal faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Görüşmede ayrıca tarımsal araştırma politikaları ve Enstitünün çalışmalarına ilişkin kapsamlı brifing sunuldu.

Yıldırım'ın, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün çalışmalarından haberdar olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı