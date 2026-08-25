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Öğretim Üyesi Baykal Karataş, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı Başarıyla Tamamladı

Öğretim Üyesi Baykal Karataş, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı Başarıyla Tamamladı
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş, TMOK tarafından düzenlenen 38. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Asya'dan Avrupa'ya yüzdü. İbrahim Çeçen Vakfı sponsorluğunda katıldığı yarışta 6,5 kilometrelik parkuru 1 saat 18 dakikada tamamlayan Karataş, bu organizasyonda üçüncü kez yer aldı ve üniversite camiasında gurur kaynağı oldu.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı başarıyla tamamladı.


İbrahim Çeçen Vakfı’nın sponsorluğunda yarışmaya katılan Karataş, 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen organizasyonda Asya’dan Avrupa’ya kulaç attı.Kanlıca’dan Kuruçeşme’ye uzanan yaklaşık 6,5 kilometrelik parkuru 1 saat 18 dakikada tamamlayan Karataş, kıtalararası yüzme yarışına üçüncü kez katıldı.Karataş’ın sergilediği performans, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi camiasında da gururla karşılandı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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